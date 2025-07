Sofía Gonet y su dificultad para despegarse de Homero Pettinato: "No quiero sanar"

Homero Pettinato y Sofía Gonet

Según contó, la primera razón por la que decidió iniciar el proceso terapéutico tenía que ver con su vínculo con Homero, pero el rumbo de los acontecimientos cambió por completo. "Arranqué terapia por eso, ese era mi fin, ese era el motivo. Y hoy tengo que atenderla a Mirta, con la palmera al lado, con el matcha, desde el Design District, y le tengo que contar las novedades", continuó, con tono irónico y entre risas.

Luego, profundizó en su estado emocional actual y no dudó en mostrarse auténtica y desbordada: "Mirta, me separé y en un ataque impulsivo estoy de viaje evadiendo todo, todo lo que se pueda evadir, vamos a evadirlo porque evadir está bien, evadir hasta creerte por completo la mentira, no quiero sanar", indicó.

Y agregó: "Yo le voy a decir 'Mirta, no quiero sanar, quiero evadir, quiero volverme loca, quiero descender a la locura, ya que estoy quiero exponer todo también, bueno esas son mis novedades", cerró La Reini, fiel a su estilo.

Sofía Gonet