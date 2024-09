SOJA vuelve a la Argentina: cuándo y dónde toca

Lo cierto es que SOJA, en Argentina, ya juega de local: han hecho memorables shows en el festival Personal Fest, el Microestadio Malvinas Argentinas, el Teatro Gran Rex, el Teatro Vorterix, Niceto Club, Complejo al Río de Vicente López, así como en la Plaza de la Música en Córdoba y el Club Brown de Rosario, y en este regreso… ¡Vienen por más! Estarán presentando por primera vez en vivo ante el público local Beauty in the Silence (2021), su primer álbum en cuatro años, así como repasando su discografía medular para el reggae del siglo XXI.

Embed - SOJA on Instagram: "Argentina! We’re excited to announce that we will be returning to Buenos Aires for the first time in 7 years to play @estadioobras on November 8! Tickets on sale now "