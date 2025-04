Murió Val Kilmer, protagonista de Batman y Top Gun

Su última aparición pública fue en febrero de 2019, en un evento que tuvo como fin recaudar fondos para la fundación Twin Manía, que lo tenía como presidente y cuyo fin era acercar el legado del célebre autor Mark Twain a las nuevas generaciones. En aquella ocasión, posó en la alfombra roja como en los viejos tiempos y luego pronuncio un discurso, mientras su hijo Jack lo miraba orgulloso desde su butaca.

Kilmer, quien nació en Los Ángeles el 31 de diciembre de 1959, es recordado por papeles en los que mostró parte de sus dotes actorales. Su carrera cinematográfica comenzó en 1984, cuando interpretó a Nick Rivers en la película Top Secret! Un año de después, participó en dos producciones más, antes de que, en 1986, formara parte del elenco de Top Gun. Esta película, dirigida por Tony Scott y protagonizada Tom Cruise, supuso un antes y un después en su carrera.

Val Kilmer batman En 1995 asumió el papel del millonario Bruce Wayne en “Batman Forever”.

Luego de Top Gun, estuvo en The Man Who Broke 1.000 Chains (Daniel Mann, 1987), Willow (Ron Howard, 1988), Billy the Kid (William Graham, 1989), Kill Me Again (John Dahl, 1989). Estas películas, de distintos géneros, precedieron a su siguiente gran éxito, The Doors(Oliver Stone, 1991), en la que interpretó a Jim Morrison.

Para ese entonces, su repertorio actoral ya tenía apariciones en películas de acción, dramas, fantasía y una biopic sobre uno de los músicos más importantes de la historia. Pero su carrera no se detuvo en ese punto.

De ser un actor de bajo perfil, con una trayectoria breve, pasó a ser una suerte de ícono masculino. Rubio, alto (1.82 metros de estatura), guapo. Lo suficiente para que Hollywood tuviera en él a otro figura con la cual llenar los afiches de las salas de cine.

Cuatro años después, en 1995, Val Kimer formó parte de otras dos producciones por las que será recordado. Batman Eternamente (Joel Schumacher) representó su acercamiento hacia una audiencia mucho más pop, en relación con otros trabajos, al dar vida a Bruce Wayne, uno de los personajes más importantes en la historia de los cómicos.

Mientras filmaba esa película, Kilmer también rodaba Heat(Michael Mann), una de las películas policiales más relevantes de la historia. En esta producción, interpretó a Chris Shiherlis, dentro de un elenco en el que estaban figuras como Al Pacino y Robert De Niro. Aunque no tuvo tantas escenas, dentro de la crítica cinematográfica es recordado por su buena performance dentro de esta producción.

De esa manera, Kilmer se posicionó como un actor capaz de compartir escena con distintas figuras y en distintos registros. Luego de Heat, asumió varios papeles dramáticos y de suspenso. Puede que, dentro de estos últimos, uno de los más llamativos haya sido el de Simon Templar en El Santo(Phillip Noyce, 1997).

Esa capacidad para asumir distintos roles, llevó a Kilmer a ser uno de los rostros frecuentes en el cine de los 90. Tras esa década, en los siguientes años no tuvo tanto impacto. Sin embargo, formó parte de películas como Déjà vu (Tony Scott, 2006), recordada por el trabajo de Denzel Washington.

La infancia de Val Kilmer y cómo lo marcó la muerte de su hermano

Val Edward Kilmer, de ascendencia cherokee, irlandesa, alemana y sueca, nació la Nochevieja de 1959 en Chatsworth, un suburbio de Los Ángeles. Su padre era ingeniero aeroespacial y promotor inmobiliario, y su madre ama de casa (se divorciaron cuando él tenía 9 años). Tenía un hermano mayor y uno menor.

Wesley, su hermano menor, sufrió un ataque epiléptico y se ahogó en una piscina de la casa familiar que su padre les había comprado a las leyendas del cine western Roy Rogers y Dale Evans. En ese momento, Kilmer estaba a punto de irse a estudiar interpretación a la Juilliard de Nueva York; tenía 17 años y era la persona más joven en ser admitida en la división de teatro de la escuela.

“Fue un momento muy emotivo para mí y, en cierto modo, los estándares extremadamente altos y la actividad de la escuela estoy seguro que fueron buenos para mí, porque me vi obligado a realmente desafiarme a mí mismo sobre mi propia vida, ya sabes, lo que creo sobre la vida y la muerte”, dijo en una entrevista de 2005.

Debutó en Broadway en 1983 con Slab Boys, obra en la que también participaron Sean Penn y Kevin Bacon.

En su primera película, Kilmer interpretó al ídolo adolescente del rockabilly, Nick Rivers, en la disparatada parodia de espías Top Secret! (1984), de Jim Abrahams y los hermanos Zucker. A partir de allí su carrera creció hasta convertirlo en un icono de los ochenta y los noventa.