Impidieron a Veteranos de Malvinas participar del acto oficial

Al acto asistió buena parte del Gabinete presidencial y ex combatientes. Sin embargo, uno de ellos denunció que le impidieron el acceso a el cenotafio de la Plaza San Martín, donde se llevó a cabo el acto. "Había una lista, la acortaron y los que no están en la lista no pueden entrar. Es un acto no se sabe para quién", se quejó en diálogo con C5N.