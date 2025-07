Sorpresa: Yanina Latorre se despide de su ciclo en América y de LAM

El primero en brindar detalles fue de Brito, quien compartió la noticia en pleno programa, con su característico estilo directo y espontáneo: "Atención Fede Popgold y Ximena Capristo, va a conducir SQP el señor Pepe Ochoa y vino el Chato Prada a presenciar este momento". De esta manera, Ochoa, quien ya es una figura conocida dentro del canal y ha participado activamente en otras producciones, tomará la conducción de SQP durante la ausencia de Latorre.

Visiblemente emocionado, Pepe Ochoa reaccionó en sus redes sociales a la oportunidad que se le presentó, y expresó su agradecimiento público a través de su cuenta de X (ex Twitter), escribiendo: “Gracias Yanina Latorre por la confianza y Ángel de Brito por todo". El nuevo conductor estará acompañado por Lizardo Ponce en el panel, lo que promete mantener el tono picante y dinámico del programa vespertino.

Además de su ausencia en SQP, Yanina también dejará temporalmente su lugar en el panel de LAM, donde se ha consolidado como una de las figuras más explosivas y sinceras del ciclo. Su reemplazo en este caso será la bailarina y figura mediática Melody Luz, quien ya ha tenido participaciones anteriores en el mundo del espectáculo y promete aportar frescura al panel.

Sin embargo, la decisión de tomarse vacaciones generó rumores de una posible salida definitiva de Latorre de LAM, algo que ella no tardó en desmentir al aire, con total claridad: “No no, eso lo dije por qué hasta fin de año le dije a Ángel sigo, no me muevo y el año que viene vemos lo que hacemos". Con estas palabras, dejó en claro que, si bien su continuidad será evaluada en 2026, por ahora sigue comprometida con el programa.

Para despejar atrás cualquier tipo de especulación, la conductora reafirmó su vínculo contractual y su entusiasmo por los proyectos que conduce: "Tengo tres años firmados con América TV. No me voy de LAM, no me voy de América, ni me voy de SQP chicos. No hay nada que más me haga feliz que mi programa", concluyó.