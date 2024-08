Así se fue Tamara Pettinato de Bendita cuando se filtró su video con Alberto Fernández

Por estas horas, se conoció cuál fue el método que utilizó Pettinato para irse del lugar y que nadie se de cuenta. En Entrometidos revelaron cómo fue la maniobra para salir del canal donde graban Bendita cuando estalló el escándalo de sus videos íntimos con Alberto Fernández.

“Los cronistas que fueron a Canal 9 a buscarla dicen que salió escondida en el baúl de un coche”, contó Carlos Monti en su programa de Net Tv.

“Yo tenía entendido que ella salió en la parte de atrás y otra persona manejaba el auto”, comentó por su parte Débora D’Amato y sus compañeros agregaron: “Eso fue en Blender”.

alberto fernandez tamara pettinato

Beto Casella se refirió a Tamara Pettinato tras el escándalo: "Es una cuestión de sentido común"

Beto Casella se mostró molesto con Tamara Pettinato por ausentarse de Bendita, desde que se conocieron las polémicas imágenes de ella con el expresidente Alberto Fernández.

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hable ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación. Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo, este es un problemón, llamo a un superior y le digo ‘estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’", manifestó el conductor.

Y añadió: "Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale".

"A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos afuera de la tele. Yo no sabía del viaje”, remarcó Beto Casella.

En este contexto,Walter Queijero, otro panelista del programa, comentó que el viaje que realizó Tamara Pettinato, junto a su pareja, al sur estaba planificado desde antes del escándalo por el video con Alberto Fernández.

Tras esto, el conductor de Bendita usó sus redes sociales y trató de bajarle el tono al enojo, y aprovechó para responderle a Ángel de Brito, que dijo que Casella estaba indignado con Tamara Pettinato: "Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me "indigne"? No, la verdad que, como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto . Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente", respondió.

beto casella