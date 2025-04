El Trece le baja línea a Viviana Canosa y le prohíbe hablar de la denuncia: "A partir de ahora..."

En su discurso de inicio de programa, volvió a desafiar a quienes la criticaron por sus denuncias, de las cuales aún no se conocen las pruebas: "Sean ustedes los cómplices y digan la verdad que les conviene. Creánse sus propias mentiras. Yo tengo la conciencia tranquila y el lunes voy a ratificar en Comodoro Py el delito tan grave que fui a denunciar. No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por todos".

Seguidamente, indicó: "Me cansé en verme en la televisión en cadena nacional. Somos un país tan maravilloso que los medios cuestionan al que denuncia y no al denunciado. Prefieren callar a que se sepa la verdad. ¿Saben cómo se llama eso? Complicidad, y yo no quiero ser cómplice".

"Es lo último que voy a decir porque tampoco me interesa la guerra de canales. Una sociedad sin empatía no tiene futuro ni destino", advirtió.

Finalmente, volvió a referirse a quienes, según ella, defienden a presuntos abusadores de menores y a quienes estarían involucrados en trata de personas: "Sigan arruinando vidas, porque es muy fácil ponerse frente a una cámara de televisión para criticar al que denuncia. Sé que puse incómodo al poder. Sigan siendo cómplices, porque yo no lo voy a ser. Mientras ustedes sigan siendo cómplices, yo voy a ir a la Justicia, porque creo en los jueces y en las pruebas que estoy presentando".