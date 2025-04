Viviana Canosa lloró en vivo al anunciar que no hablará más de su denuncia: "No puedo seguir perdiendo salud"

"Él me contrató y yo vine a trabajar con él y para él. Chueco, gracias por todo. Hoy es la última vez que voy a hablar de esto y después lo voy a hablar en la Justicia", sentenció Canosa, marcando un punto de inflexión en su abordaje mediático del tema.

La conductora también relató detalles impactantes sobre su situación personal actual, tras insistir en que recibe amenazas. "Desde ayer, la que tiene a la policía en la puerta de su casa soy yo", reveló.

Además, la comunicadora informó que se le ofreció un botón antipánico para reforzar su seguridad, el cual recibirá en los próximos días.

canosa llorando.mp4

Fue entonces cuando, con lágrimas en los ojos, Canosa compartió la supuesta experiencia de la presencia policial en su hogar. "Cuando llegué había una mujer policía en la puerta de mi casa. Ella me tiró la mano y yo le di un beso, porque para mí era una mina que me estaba cuidando. Me dijo ‘en un rato van a venir a su casa para hacerle unas preguntas’. Yo dije ‘qué loco, no'", señaló.

"Dije que sí, por supuesto… En mi casa había una pijamada. Yo escuchaba cómo se divertían y mi perra ladraba… Le pedí disculpas a otra policía por no hacerla pasar. Le pregunté qué tenía que firmar. Le dije que confiaba en la Justicia", rememoró la conductora.

Finalmente, con un dejo de ironía y preocupación, Canosa concluyó: "Firmé, no sé qué firmé. Firmé que me cuiden… me preguntaron si quería un botón antipánico. Dije que sí, me lo van a dar el lunes. Imaginensé en qué me beneficia esto. Yo con la puerta entreabierta, quedando como una maleducada".

"No quiero llorar desde el lugar de una víctima. A mí tampoco me interesa la guerra de canales. Decidí que no puedo seguir perdiendo más energía ni salud discutiendo con cada perejil que me calumnia para tener un minuto de fama”, sentenció la conductora.