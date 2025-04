Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 20 de abril en El Trece

juana viale.jpg

Invitados confirmados de Juana Viale

Este domingo junto a Juana Viale estarán el actor Coco Sily, la actriz y exvedette Adriana Salgueiro, el periodista deportivo Horacio Pagani, la modelo Sofía Jujuy Jiménez y el periodista Christian Martin.

image.png

Otra vez el ciclo de El Trece, reunirá a invitados de distintos ámbitos para conversar sobre temas de actualidad, cultura y entretenimiento.

Juana Viale y el casamiento

Juana Viale reaccionó cuando le preguntaron si se pensaba casar en algún momento. Todo comenzó mientras la conductora repasaba algunas perlas de la historia de amor de Mirtha Legrand con Daniel Tinayre. “Perdón, aprovecho esto, ¿y Juana se va a casar alguna vez? ”, intervino Gabriel Oliveri.

“Porque vos sabés que yo quiero que Bogani te haga un vestido como el que le hizo a Marcela Tinayre, a tu mamá”, siguió uno de los invitados a su mesa. “Juana, te quiero ver de novia, ¿algún día te vas a casar vos? ”, insistió el relacionista público.

“Le puede hacer el vestido y no casarse”, intervino Marcelo Mazzarello. “¿Te querés casar? ”, siguió Oliveri. “Ay, no sé Gaby, es algo que ya no sé ”, reflexionó Juana, quien aprovechó para preguntarles a Mimi Alvarado y Natalia Lobo, las otras dos mujeres que la acompañaban en la mesa, si alguna de ellas había pasado por el altar.