Quiénes son los invitados de Juana Viale en "La Noche de Mirtha" este sábado 28 de noviembre
Juana Viale recibirá a destacadas figuras del espectáculo en una nueva emisión de La Noche de Mirtha.
Juana Viale sigue al frente de La Noche de Mirtha este sábado 28 de noviembre, mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación en su domicilio y evoluciona favorablemente. La emisión, como siempre, comenzará a las 21:30 y contará con cuatro figuras del mundo del espectáculo.
Uno de los invitados será Luciano Cáceres, quien atraviesa un presente laboral activo: se encuentra presentando su unipersonal Paraíso en Buenos Aires y también forma parte de la película Carne. Otra de las personalidades que participará de la tradicional mesa será Matías Alé. El actor se prepara para el estreno de Maltratada, una película dramática que representa un nuevo desafío en su carrera junto a la jóven actriz, Julieta Presutto. A su vez, continúa con su labor como conductor de Alégrate la mañana, por NetTV.
La lista de invitados se completará con Flavia Palmiero, quien actualmente conduce el ciclo matutino Nuevo día en Ciudad Magazine. En el plano cinematográfico, también espera el lanzamiento de Funeral y medio, una producción que comparte con Guillermo Francella y Adrián Suar y que llegará a las salas en marzo.
Por último, Brenda Gandini será otra de las figuras que ocupará un lugar en la mesa de Juana. La actriz, que está en pareja con Gonzalo Heredia, se sumará a una noche que reunirá a representantes de distintas generaciones y ámbitos de la actuación.
De qué trata Maltratada, la película que estrenará Matías Alé
El film, que llegará a los cines argentinos el 3 de diciembre de 2026, aborda la historia de Florencia, una exitosa conductora de streaming que atraviesa una relación marcada por la violencia física y psicológica, la manipulación y el control de su pareja. En medio de traiciones y conflictos familiares, deberá enfrentarse a las heridas de su pasado para reconstruirse y recuperar su identidad.
La película está dirigida por Santiago Coronel y Daniel Silveira y cuenta con las actuaciones de Matías Alé, Julieta Presutto, Flor Moyano, Camila Sebio y Ariel Ottaviani, entre otros.
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