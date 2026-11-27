Uno de los invitados será Luciano Cáceres, quien atraviesa un presente laboral activo: se encuentra presentando su unipersonal Paraíso en Buenos Aires y también forma parte de la película Carne. Otra de las personalidades que participará de la tradicional mesa será Matías Alé. El actor se prepara para el estreno de Maltratada, una película dramática que representa un nuevo desafío en su carrera junto a la jóven actriz, Julieta Presutto. A su vez, continúa con su labor como conductor de Alégrate la mañana, por NetTV.