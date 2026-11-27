Incertidumbre por el festejo de los 100 años de Mirtha Legrand en El Trece: qué pasó y qué se sabe
Marina Calabró reveló un mensaje que generó dudas sobre los planes de eltrece para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand.
El futuro televisivo de Mirtha Legrand y Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena ante las versiones de un posible desembarco en otra señal. En PrimiciasYa dieron detalles de las negociaciones entre StoryLab, la productora de Nacho Viale, y los canales interesados en incorporar sus contenidos.
Uno de los indicios que llamó la atención fue la ausencia de la Chiqui en la promoción de las transmisiones en 4K que lanzó eltrece, protagonizada por figuras que utilizan gafas negras. En el ciclo analizaron este detalle y lo vincularon con el escenario de incertidumbre que atraviesa la productora.
Durante el programa, Marina Calabró compartió un mensaje que recibió de una persona cercana a la conductora, en el que se reflejaba el enojo de su entorno. “Hablé con el riñón de Mirtha y están furiosos. 'Lo de eltrece que decirte, quedan expuestos ellos, igualmente para la gente de Mirtha es una sumatoria de errores'”, leyó la periodista.
En ese mismo intercambio también se hizo referencia a los próximos pasos de Nacho Viale y a la posibilidad de que sus proyectos televisivos encuentren lugar en otras emisoras. “A Nacho Viale no le disgusta la idea de recalar con otros productos en otros canales, está trabajando en esto”.
La incertidumbre también se trasladó a una fecha muy especial: el cumpleaños número 100 de Mirtha, que tendrá lugar en febrero de 2027. Tiempo atrás, Adrián Suar había manifestado en PrimiciasYa.com su deseo de que la conductora continuara en el canal para celebrar allí su centenario.
Sin embargo, el mensaje que difundió Calabró planteó un escenario diferente respecto de la organización del evento y dejó en claro que la celebración no estaría necesariamente ligada a eltrece. “Te cuento porque eltrece tira estamos armando el cumpleaños de Mirtha y ellos no tienen nada que ver. El cumpleaños lo va a negociar Mirtha cuando sea con todos, el cumpleaños de Mirtha no es de eltrece. Lo va a negociar al mejor postor de guita y condiciones generales”, decía el texto.
Por qué Mirtha Legrand y Juana Viale podrían dejar eltrece
Las conversaciones entre las señales y StoryLab serían determinantes para definir dónde continuarán las figuras y sus respectivos ciclos. Según contaron en PrimiciasYa (América TV), Telefe tendría interés en incorporar tanto a Mirtha como a Juana y sumar las producciones de la empresa de Nacho Viale.
El punto central del conflicto estaría relacionado con los espacios disponibles en la programación. La productora buscaría ampliar su presencia en la grilla de eltrece y sumar oportunidades para desarrollar nuevos proyectos. Si eso no sucede, contemplaría la posibilidad de trasladar sus propuestas a otra señal, incluida la de la histórica conductora.
En el programa también dieron a conocer otro mensaje de una fuente vinculada a las negociaciones, que advirtió sobre las consecuencias de no llegar a un acuerdo con la productora. "Si el 13 no entrega más minutos, más minutos es más posibilidades de producción, se van a equivocar y van a perder todo. Y cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand".
Por último, en el panel señalaron que las conversaciones ya tuvieron algunos movimientos y que en Telefe reconocen el valor de contar con Mirtha en su programación, sobre todo en un año electoral. También mencionaron el desgaste del vínculo entre StoryLab y eltrece y recordaron el episodio que involucró a la conductora y a Jimena Monteverde durante este año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario