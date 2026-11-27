Sin embargo, el mensaje que difundió Calabró planteó un escenario diferente respecto de la organización del evento y dejó en claro que la celebración no estaría necesariamente ligada a eltrece. “Te cuento porque eltrece tira estamos armando el cumpleaños de Mirtha y ellos no tienen nada que ver. El cumpleaños lo va a negociar Mirtha cuando sea con todos, el cumpleaños de Mirtha no es de eltrece. Lo va a negociar al mejor postor de guita y condiciones generales”, decía el texto.

Por qué Mirtha Legrand y Juana Viale podrían dejar eltrece

Las conversaciones entre las señales y StoryLab serían determinantes para definir dónde continuarán las figuras y sus respectivos ciclos. Según contaron en PrimiciasYa (América TV), Telefe tendría interés en incorporar tanto a Mirtha como a Juana y sumar las producciones de la empresa de Nacho Viale.

El punto central del conflicto estaría relacionado con los espacios disponibles en la programación. La productora buscaría ampliar su presencia en la grilla de eltrece y sumar oportunidades para desarrollar nuevos proyectos. Si eso no sucede, contemplaría la posibilidad de trasladar sus propuestas a otra señal, incluida la de la histórica conductora.

En el programa también dieron a conocer otro mensaje de una fuente vinculada a las negociaciones, que advirtió sobre las consecuencias de no llegar a un acuerdo con la productora. "Si el 13 no entrega más minutos, más minutos es más posibilidades de producción, se van a equivocar y van a perder todo. Y cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand".

Por último, en el panel señalaron que las conversaciones ya tuvieron algunos movimientos y que en Telefe reconocen el valor de contar con Mirtha en su programación, sobre todo en un año electoral. También mencionaron el desgaste del vínculo entre StoryLab y eltrece y recordaron el episodio que involucró a la conductora y a Jimena Monteverde durante este año.