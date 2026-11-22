Juana Viale reveló una insólita anécdota con Mirtha Legrand
La conductora contó en la mesaza que su abuela pasó por la puerta de su casa durante una caminata por Buenos Aires.
En una nueva emisión de La noche de Mirtha, Juana Viale dedicó cálidas palabras a su abuela, Mirtha Legrand, y confesó que ella siempre observa el programa. También compartió una divertida anécdota que vivieron juntas.
Los invitados de la mesaza quisieron saber cómo reaccionaba la Chiqui al ver el ciclo y Juana contestó: “No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa. Que cómo charlamos, siempre muy atenta”.
Además, la conductora rememoró un particular episodio familiar: “El otro día yo estaba haciendo una cosa en la calle, en la puerta de mi casa, y de repente miro así y estaba mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos”.
Entre risas, Juana sumó: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”.
El relato provocó carcajadas entre los presentes y Robertito Funes aprovechó para lanzar una propuesta: “Mirtha tiene que hacer una comida en el Obelisco”.
Mirtha Legrand, de 99 años, recibió el alta el 6 de octubre tras ser hospitalizada por neumonía bacteriana. Posteriormente, asistió a la celebración de Halloween organizada por su hija Marcela Tinayre, siendo esta su primera salida pública desde el alta, donde se la vio de buen ánimo. El médico personal de Mirtha, Guillermo Semeniuk, declaró en una entrevista que ella se encontraba "muy bien, recuperándose de manera extraordinaria en su casa". El médico también indicó que "actualmente no existe ningún factor clínico que indique un riesgo particular para el futuro cercano de Mirtha", y mencionó que ella camina varias veces al día en su casa y realiza ejercicios de pesas para las piernas.
En el último mes, Mirtha Legrand ha pasado de la etapa posterior al alta hospitalaria a la recuperación en su domicilio, con declaraciones tanto de su médico como de familiares que confirman una evolución favorable. Sin embargo, las actividades relacionadas con su carrera televisiva se han reducido o permanecen en suspenso, lo que guarda relación con su estado de salud y su avanzada edad.
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