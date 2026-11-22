Mirtha Legrand, de 99 años, recibió el alta el 6 de octubre tras ser hospitalizada por neumonía bacteriana. Posteriormente, asistió a la celebración de Halloween organizada por su hija Marcela Tinayre, siendo esta su primera salida pública desde el alta, donde se la vio de buen ánimo. El médico personal de Mirtha, Guillermo Semeniuk, declaró en una entrevista que ella se encontraba "muy bien, recuperándose de manera extraordinaria en su casa". El médico también indicó que "actualmente no existe ningún factor clínico que indique un riesgo particular para el futuro cercano de Mirtha", y mencionó que ella camina varias veces al día en su casa y realiza ejercicios de pesas para las piernas.

En el último mes, Mirtha Legrand ha pasado de la etapa posterior al alta hospitalaria a la recuperación en su domicilio, con declaraciones tanto de su médico como de familiares que confirman una evolución favorable. Sin embargo, las actividades relacionadas con su carrera televisiva se han reducido o permanecen en suspenso, lo que guarda relación con su estado de salud y su avanzada edad.