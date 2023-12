La ex de Ulises Bueno habló por primera vez de su separación

Y resaltó: “A cualquier persona que pasó por mi vida le deseo lo mejor y yo soy muy de que si termino una relación me encantaría que todo quede re bien, si podemos ser amigos mejor, pero entiendo que del otro lado hay cierto tiempo y espacio que hay que respetar, cada uno se toma su tiempo para el duelo y eso es más que aceptable. La separación fue una decisión que consideramos que era el momento para tomarla y que era lo mejor”.

“Con mucho cariño los recuerdos hacia Ulises y le tengo mucho cariño, él sabe que le deseo lo mejor y que cuenta conmigo, siempre va a ser bienvenido en mi vida para tener un vínculo de paz y amistad y lo que surja. Se dijeron un montón de cosas pero no hubo terceros en discordia, decidimos estar al margen de todo, de hecho yo me fui a España, nos separamos con mucha paz”, contó Rocío.

Pese a la buena onda, sobre el final deslizó el verdadero motivo por el cual se distanció del músico: “hace poquito hablamos y está todo bien, él es lo más y le deseo lo mejor. Cada uno tiene su vida y yo respeto el espacio del otro, no me gusta invadir pero está todo bien, lo re quiero. Yo estoy en un momento de mi vida que necesito estar conmigo sola y no sé si hoy en mi vida podría tener una relación porque necesitaría acomodarme. En las relaciones siempre doy de más. A veces simplemente se toman decisiones que te llevan a caminos distintos, en su momento no coincidimos y a mi me gusta terminar bien, a mi siempre me bloquean en las redes sociales, no voy a entrar en detalles”.

Etchegoyen también consultó a Rocío por los problemas de salud que trascendieron del músico. “A mi me llegó la información de su salud y me preocupó, a mi me gustaría hablar del rol que ocupan los familiares con esa enfermedad, es muy fea. Yo por lo que veo está bien, lo veo bien y deseo que salga adelante con todo lo que se proponga”.