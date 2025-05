Mica Viciconte habló de la caída de su hijo Luca Cubero y contó cómo está

La también ex participante de Combate reveló que la caída fue inesperada, ya que hasta el momento Luca no había tenido ningún accidente similar en sus casi tres años de vida. “Fue la primera caída del nene en casi tres años. No sabía qué hacer. Llamé al médico y me indicó todo lo que tenía que hacer”, recordó.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el pequeño no sufrió heridas de consideración. “Ni chichón se hizo. Nada”, aseguró Viciconte, quien destacó que, a pesar del susto, Luca se encuentra en perfecto estado de salud.

El episodio, que causó preocupación entre los seguidores de la pareja, fue un recordatorio de lo impredecible que puede ser el comportamiento de los niños pequeños y lo importante que es estar atentos a sus movimientos para evitar accidentes en el hogar.

Nicole Neumann destrozó a Mica Viciconte

Nicole Neumann dio una nota en la que opinó sobre la interna familiar que enfrenta con Fabián Cubero. En sus palabras, se refirió a la falta de predisposición por parte de su ex y de Mica Viciconte para mejorar el vínculo.

Este lunes, la modelo estuvo presente en un evento con sus hijas y respondió cuál es su forma de cuidarlas de toda la exposición mediática: “Hace años tomé la decisión de no hablar de ningún conflicto porque no corresponde”.

Este fin de semana, Nicole coincidió con Fabián y Mica en una competencia de equitación en la que participó Sienna, su hija menor. Sobre este encuentro con ellos, expresó ante la cámara de Puro Show: “La fui a ver y siempre voy a estar al lado de ella. No tengo ni idea, no tengo que consultarle nada a nadie para acompañar a mis hijas”.

En un momento, uno de los movileros comentó que la blonda siempre “tiene predisposición” para mejorar el vínculo con su ex y con Viciconte. “Ponés todo de vos, ponés la otra mejilla”, dijo a lo que ella reaccionó: “Por supuesto, ni hablar. Acá lo que importan son los chicos, para mí”.

“¿Duele que no haya predisposición de todas las partes?“, insistió otro periodista para conocer la opinión de Nicole. ”Es lo que les tocó lamentablemente a mis hijas y van a tener que aprender y convivir con eso. Yo estoy tranquila como mamá“, manifestó sin filtros.