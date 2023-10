Ulises Jaitt contó el motivo por el que Sofía Clerici publicó las fotos con Martín Insaurralde 

En cuanto a los motivos por los que Clerici decidió hacer públicas las fotos y los videos, Ulises dio a entender que hubo una intención detrás y que tenía relación con la política: “Tengo la teoría de que esto puede ser una operación de inteligencia porque lo viví con Natacha”.

martin insaurralde - sofia clerici

“No tiene nada de malo si le cobró, y es obvio que le cobró a Insaurralde. Y también le pudo haber cobrado a la gente que hizo que lo operen”, expuso el periodista en el programa Bien de mañana.

Por otro lado, Jaitt opinó que tal vez Insaurralde no estaba en su sano juicio cuando Clerici grabó el escandaloso video: “Cuando estaban en clima de fiesta, podría haber estupefacientes. Y ahí no estás en tu sano juicio, podría estar enfiestado y no medís”.