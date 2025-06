Un abogado denunció a Nicolás Payarola por estafa: todos los detalles

"Le han puesto ese mote porque la realidad es que, a ver, me ha pasado en carne propia también: Payarola hay veces que llama a sus colegas y les dice 'che, ¿te querés ocupar de este caso?', supuestamente te va a pagar los honorarios, y cuando uno se ocupa del caso y después le dice 'che, ya está, me tenés que depositar', te dice 'sí, sí, la semana que viene te deposito', y después no te paga más", relató.

"Esto le ha pasado a otros abogados y me ha pasado a mí. Estamos con una causa federal en Mercedes", precisó Sigal.

abogado payarola

"Se entiende que entre colegas... entre bomberos no se tienen que pisar la manguera. Lo normal es que cuando un colega te deriva un sumario -sea porque no es penalista o sea está muy atareado y te lo deriva por confianza- nosotros no firmamos contratos entre nosotros. No se estila. Arreglamos los números, (acordamos) tal porcentaje, y ya está. En el 99% de los casos no tenés problemas", relató.

Pero el caso de Payarola es distinto: Leonardo Sigal aseguró que el abogado de Wanda Nara le debe "una cifra considerable", que evitó especificar pero que "no son dos pesos".

"Hay dos tipos de estafadores: está el estafador que lo hace por dinero y estafa y ya está, y está el que lo disfruta. Lo que disfruta es joderte a vos, y eso le provoca una satisfacción personal que no tiene que ver con cuánto te estafó y cuánto ganó. Yo a este señor lo tengo catalogado de esa manera. El disfruta del ardid, del engaño", sentenció.

El abogado de L-Gante ya se ganó el enojo de la familia del intérprete, por ejemplo, porque no lo "cuida" ante los medios cuando se filtran novedades de su situacio legal.

Además, días atrás Payarola fue procesado por como autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del patrimonio del futbolista Gonzalo Montiel, que lo acusó de robarle 700 mil dólares.

Además, el juez Santiago Carlos Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Capital Federal, resolvió trabar un embargo sobre el dinero y los bienes del abogado hasta cubrir la suma de $ 810 millones.