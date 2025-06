El padre de L-Gante estalló contra su abogado: "No lo cuida, se queda con los méritos y los vueltos"

“Es un impresentable. No cuida a mi hijo y se apropia de un logro que no le corresponde”, disparó Prosi. El padre de L-Gante aclaró que el verdadero responsable de la estrategia legal que derivó en la rebaja fue el abogado Luciano Locatelli, contratado por el propio Payarola para encarar el juicio oral.

padre l gante

“Payarola se queda con las cucardas, pero el trabajo fue de otro”, subrayó, y aseguró que su hijo no está bien representado. “Es como si el lobo cuidara a las ovejas”, agregó.

Prosi también apuntó contra el entorno del músico por no escuchar sus advertencias y remarcó que no hubo dinero de por medio para la rebaja de condena. “La Justicia va a actuar como corresponde, pero esto no ayuda. Sentí mucha bronca cuando lo hicieron público. No lo cuidan como deberían”, sostuvo.

Además, aseguró que tarde o temprano “la verdad sale a la luz” y cuestionó abiertamente la capacidad del abogado para seguir representando a Elián. Con estas declaraciones, la interna familiar y legal del artista vuelve a quedar expuesta, en un contexto delicado en el que se define parte del futuro judicial del cantante.