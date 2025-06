Cuál era el último deseo de René Bertrand, según el conmovedor testimonio de su madre, María Rosa Fugazot

“Él amaba Córdoba y amaba Carlos Paz”, dijo Fugazot conmovida, haciendo referencia al cariño profundo que su hijo había desarrollado por la provincia mediterránea, donde pasó infinidad de temporadas sobre los escenarios, construyendo vínculos genuinos con colegas y público.

En ese mismo audio, María Rosa relató que, al recordar aquellas charlas, se encontró con la dificultad de tener que cumplir su voluntad: “Recién me acordaba que me preguntaban y que yo dije que no sé qué hacer, porque él quería que echaran un poco de cenizas en Carlos Paz, un poco en la cancha de Racing y otro poco en Actores”. La frase dejó en evidencia no solo el amor de René por el teatro, sino también su pasión por el club de Avellaneda.

“Cuando hablábamos en joda de esas cosas, él siempre decía lo mismo: ‘yo quiero un puñadito en Carlos Paz, un puñadito en Actores y un puñadito en la cancha’”, recordó Fugazot, dejando ver el tono afectuoso y cercano con el que abordaban incluso los temas más delicados.

Antes de concluir, la actriz quiso agradecer a todos aquellos que acompañaron a su hijo en la provincia que tanto quería: “Dios los bendiga a todos en Córdoba y Carlos Paz que lo llenaron de amor siempre. Gracias”, cerró el mensaje que rápidamente se volvió viral entre colegas y seguidores del artista.

La triste noticia del fallecimiento de René fue confirmada por su amigo Gustavo Sofovich. Según informó la periodista Laura Ubfal, el actor atravesaba una enfermedad y “un fuerte virus provocó un desenlace fatal”.

Bertrand estaba casado desde 2016 con la actriz Belén Giménez, con quien compartía su vida desde hacía ocho años. Juntos tuvieron dos hijos: Sofía y Franco. Su historia personal y profesional estuvo marcada desde siempre por el arte, una herencia que llevó con orgullo y pasión hasta su último día.