Una fortuna: la boda millonaria de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia

Bezos 1.jpg

Aunque en un principio el enlace iba a desarrollarse en la histórica Scuola Grande della Misericordia, en el barrio de Cannaregio, finalmente se optó por mudar todo a la isla San Giorgio, debido a cuestiones organizativas y de seguridad.

La locación quedó completamente inaccesible para el público general, con operativos por tierra, agua y aire, vigilancia permanente, inhibidores de drones y un despliegue que incluyó hasta tecnología láser para controlar cualquier intento de intrusión mediática.

La boda, que tuvo carácter ceremonial —el matrimonio civil ya se había realizado en Estados Unidos—, culminó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la laguna veneciana y un show íntimo del cantante Matteo Bocelli, hijo del reconocido tenor Andrea Bocelli. Pero la celebración no terminó ahí: este sábado continuarán los festejos con números musicales encabezados nada menos que por Lady Gaga y Elton John, en una suerte de cierre de tres días de festejos que agita a toda la ciudad.

Pese a que el evento se mantuvo rodeado de discreción, la presencia del multimillonario y sus invitados generó tensión en distintos sectores de Venecia. Desde el jueves comenzaron a verse protestas por parte de colectivos locales.

Algunos manifestantes se disfrazaron de novios con máscaras venecianas, portaron carteles con mensajes de rechazo y colocaron figuras satíricas de cartón con la imagen del magnate.

El grupo “No Space for Bezos” proyectó frases como “No reyes, no Bezos, no oligarcas” y “Fck Bzs” sobre el campanario de San Marcos, mientras que la agrupación artística Konn Artiss parodió la boda con instalaciones hechas de billetes falsos y cajas de Amazon utilizadas como inodoros.

Más allá del rechazo de algunos sectores, el Ministerio de Turismo italiano calculó que el casamiento generaría un impacto económico total cercano a los 957 millones de euros, es decir, casi el 68% de lo que factura la ciudad en todo un año por turismo.

De esa cifra, más del 93% —unos 895 millones— vendría del rebote mediático global del evento, mientras que el gasto directo en hospedajes, alquileres y consumo por parte de los asistentes rondaría los 28 millones. Para el gobierno, la exposición internacional del enlace representa una oportunidad única para reposicionar a Venecia como destino de lujo, sobre todo después de la caída del 6,7% en pernoctaciones registrada durante los primeros meses de 2025.