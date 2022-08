Habló Pamela David de Viviana Canosa: qué dijo la esposa de Daniel Vila

La palabra de Pamela David

Cuándo le preguntaron como estaba su marido, Pamela contestó: "Está bien, él está convencido. Él tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo... Como que estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego. Me parece una postura sana al menos, podemos tener muchas diferencias, pero en eso estamos de acuerdo".

"Yo tengo la mejor con Viviana. No mensajeamos, cuando hacía un programa en Radio Vale le dije que me hacía muy bien, era muy espiritual, algo más parecido a lo que a mí me gusta escuchar. Cada uno se rodea con la gente que tiene una energía que lo nutre", agregó.

"Me gustaba mucho el programa de Viviana en la radio y se lo dije en su momento, cuando a mi me gustaba lo que hacía y la atacaban. Pero hoy no le hablé, no corresponde. Yo veía Viviana con Vos, pero no voy a opinar", concluyó.