Duro descargo de Viviana Canosa tras su denuncia contra Lizy Tagliani: qué dijo

La periodista continuó su descargo apuntando contra quienes, según ella, minimizan el alcance de su denuncia o intentan chicanear el tema: “Les pido por favor que tengan respeto hacia mi denuncia, si no es molestarlos demasiado. Y que no digan estupideces, nada más que eso, porque se cuelga todo el mundo de esto que es algo serio”, remarcó, visiblemente indignada.

En la parte final de su intervención, Canosa reveló que la causa sigue avanzando y que habría nuevos elementos que justificarían la extensión del secreto de sumario: “Recordemos, además, yo supongo, no lo sé, no me consta, lo dirás vos, hay nuevos testigos. Por lo tanto, calculo que por eso también sigue el secreto de sumario. Hay nuevos testigos. Anímense y sigan denunciando. Hay mucha gente que está denunciando con su identidad reservada. Esto es en serio. Por lo menos yo me lo tomo en serio”, concluyó, haciendo un llamado a que otras personas también se animen a hablar.

Embed - "NO DIGAN ESTUPIDECES": Viviana Canosa volvio a hablar de la denuncia y aclaró varias cosas

Lizy Tagliani pide "que se repare el daño gravísimo" que le hizo Viviana Canosa

Lizy Tagliani volvió a referirse públicamente a la denuncia presentada por Viviana Canosa en los tribunales de Comodoro Py, a medida que se aproxima el levantamiento del secreto de sumario. En diálogo con un movilero del programa A la tarde, que la interceptó en las inmediaciones del estudio de OLGA, la conductora se mostró seria y contundente al hablar del impacto personal y familiar que tuvo el caso.

"Sigo con los días difíciles, pero con la consciencia tranquila y tratando que todo se calme", expresó Lizy, dejando en claro el efecto emocional que la situación ha tenido en ella. Luego, agregó: "Cuando antes se pueda resolver mejor", reflejando su deseo de que el proceso avance con rapidez y transparencia.

Consultada por el estado de su familia en medio del conflicto judicial, respondió con sinceridad: "Debido a la situación que estamos viviendo es muy complicado, pero estamos muy bien". Sus palabras denotan un intento por mantener la calma y la unidad familiar frente a la presión mediática y legal.

Finalmente, Lizy anunció que no se quedará de brazos cruzados y que avanzará con acciones legales en busca de justicia: "Para que se esclarezca y para que se repare el daño gravísimo que se ha hecho, no solo a mí, sino a la familia y a un menor". Con esta declaración, dejó en claro que su objetivo es obtener una reparación real por el perjuicio sufrido, marcando un fuerte posicionamiento frente a lo que considera un ataque injustificado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1919842188784975979&partner=&hide_thread=false LIZY TAGLIANI HABLÓ DE LA DENUNCIA DE VIVIANA CANOSA



"Que se resuelva como se tiene que resolver"

"La situación de la familia es muy complicada"

"Que se repare el daño gravísimo que se ha hecho"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/VDbI722mt6 — América TV (@AmericaTV) May 6, 2025