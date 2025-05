Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 11 de mayo con una mesa macrista en El Trece

juana viale 1.jpg

Invitados conformados de Juana Viale

Este domingo la mesa será más macrista que nunca la de Juana Viale, porque se sentarán a almorzar Mauricio Macri y Silvia Lospennato, la candidata que encabeza la lista de legisladores para las elecciones del domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Claramente será una mesa proselitista y habrá que ver si Mauricio Macri está más despierto y no repite que el que más chances de ganar las elecciones en la Ciudad es el candidato Leandro Santoro.

Mauricio Macri Juana Viale.jpg Foto: @mirthalegrand

La mesaza de este domingo la completarán Gastón Edul, Cocho López y Rocío Marengo.

El divertido cruce entre Juana Viale y L-Gante

Días atrás, el músico compartió con sus seguidores en Instagram una reflexión que, sin mencionarla directamente, da a entender cómo se sintió y qué lo motivo a ponerle fin a la relación con Wanda Nara.

"El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede", comenzó escribiendo L-Gante.

lgante L-Gante

Y agregó: "Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta".

Sin embargo en la mesa de Juana cuando la conductora le preguntó si está soltero, se largó a reír.

"Está soltero ahora", comentó la conductora entre risas. "Si, voy a comer mejor", respondió el artista, provocando las carcajadas de los invitados.

Y, agregó muy divertido: "No hablo con la boca llena".