Wanda Nara y su hermana Zaira deliraron junto a sus hijas en el show de Emilia

Wanda se convirtió en la encargada de mostrar cada detalle de la noche familiar y así fue como mostraron todo el proceso a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes y videos casi al instante, minuto a minuto. En cada publicación, deja en evidencia la intensa emoción que siente al compartir tanto la previa como el desarrollo del espectáculo.

Un claro antes y después se pudo observar en dos de las fotografías familiares que publicaron. En la primera, se les ve vestidas de manera casual, pero en la segunda imagen, todos los outfits estaban haciendo alusión a Emilia, desde la cabeza hasta la punta de los pies, mostrando un claro favoritismo por la artista que estaban yendo a ver.

Los detalles de los looks no pasaron desapercibidos: desde brillitos aplicados en el párpado inferior de los ojos hasta cancherísimos buzos oversize que complementaban su look. Tanto las madres como las hijas compartieron la misma emoción y entusiasmo, publicando momentos claves del show que enloquecieron a sus seguidores y les permitieron vivir un poquito del show a partir de lo que las hermanas publicaban.

Lali Espósito sorprendió a Emilia Mernes en Vélez: "¡Ahí te vi!"

Un momento memorable se vivió este viernes, durante el tercer show de Emilia en el estadio de Vélez, frente a 35.000 personas, entre las cuales estuvo Lali Espósito. Por esa razón, la cantante detuvo su show para saludar a su colega.

La joven oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, recorría el escenario con un nuevo conjunto blanco brillante compuesto por un top con aplicaciones de pedrería que reflejan la luz, creando un efecto resplandeciente, y unos guantes largos a juego, también decorados con cristales.

Fue entonces cuando se dio cuenta que sus fans le advertían por la presencia de la intérprete de “Fanático” en una de las primeras filas del recital. “Unos anteojos urgentes, ¿qué hago?”, dijo a modo de broma Mernes mientras caminaba de un extremo al otro buscando a la cantante.

Emilia visualizó a su colega y no dudó en hacer un stop en su performance y saludarla cariñosamente. “Ay Lali, ahí te vi. Fuerte el aplauso para Lali... ¡te amo!”, expresó Mernes cuando, tras ser advertida por sus fanáticos de la presencia de la cantante, se ocupó de encontrarla para poder saludarla.

“Yo la iba a encontrar, yo la tenía que encontrar. Te amo reina hermosa”, precisó Emilia mientras le lanzaba un beso al aire para Espósito, que le devolvió el gesto.