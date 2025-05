Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 4 de mayo con una sorpresa en El Trece

juana viale 1.jpg

Invitados confirmados de Juana Viale

Más allá de que la mesa que prepara Juana Viale para este domingo será de las más interesantes del ciclo, la presencia de Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante dará que hablar, luego de la separación de Wanda Nara y otros conflictos familiares.

Junto a L-Gante en la mesa de Juana también estará el reconocido actor Luciano Cáceres, con una vasta trayectoria en televisión, teatro y cine, ofrecerá una perspectiva artística que enriquecerá el debate y aportará profundidad a la mesa de Juana.

Para inyectar humor y frescura al encuentro, estará presente Malena Guinzburg, comediante y guionista que se ha ganado un lugar destacado en la escena del stand up argentino gracias a su estilo único y su visión aguda de la realidad.

Completando este ecléctico grupo de invitados, se sumará Juani Giorgetti, músico y fundador de la exitosa banda de cumbia Los Totora. Con el reconocimiento de la Selección Argentina y una sólida trayectoria a nivel nacional e internacional, Giorgetti aportará el ritmo y la alegría de uno de los grupos más convocantes del país.

Luck Ra habló de la Joaqui durante su visita a Juana Viale

Dueño de un carisma avasallante, Luck Ra visitó a Juana Viale en "Almorzando con Juana". Junto a él, en la mesa de la Diva se encontraban Estanislao Bachrach, doctor en biología molecular y autor de libros sobre inteligencia emocional y neurociencia, Agustín Sierra, recordado por sus roles en televisión, ahora se encuentra inmerso en el universo del streaming, Adabel Guerrero, vedette y bailarina quien habló del fenómeno "Sex" y Tuli Acosta, bailarina y cantante.

Sin embargo, quien se volvió el más viral de todos fue el cantante de cuarteto.

Esto es porque Luck Ra no dudó en hablar de su relación con La Joaqui con quien ya tiene más de un año de relación, pero fue gracias a esto que quedó en evidencia su mala memoria. Lo cierto es que el intérprete no logró recordar cómo fueron los inicios de su noviazgo, es decir, cuánto tiempo llevan juntos. Todo comenzó cuando Juana Viale le preguntó hace cuánto estaba de novio con ella.

Ante esto, el artista cordobés respondió: "Yo creo que la oficialización fue...", comenzó, pero después empezó a dudar y se atajó: "Yo tengo que decir que hace cinco minutos dije que tengo mala memoria". En ese sentido continuó: "Así que si no me equivoco fue el 26 de junio o por ahí". Por lo tanto, Juana quiso saber más: "¿Fue una declaración concreta?".

"Ella hizo su declaración y yo hice la mía. Fue casi en simultáneo", contó el cantante aclarando que esta conversación se dio solamente entre ellos. Entonces, respondió una duda que siempre surge en torno a su relación: si la Joaqui efectivamente encaró primero a Luck Ra. "No, eso es una mentira que le gusta decir a ella, que ella me encaró primero. Ella me rebotó, pero... no me acuerdo muy bien, tengo mala memoria. La cosa es que algo pasó que terminamos juntos".

Entonces, Juana Viale le aseguró que necesitaba más indagar en esta relación y él comenzó a contar detalles de todas las idas y vueltas que tuvieron antes de concretar oficialmente una relación.