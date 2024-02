Wanda Nara calentó las redes con una microbikini total black

image.png

La publicación en redes sociales no tardó en generar una ola de reacciones positivas, reafirmando su lugar como una influencer de moda. Sus fans no solo elogiaron su audacia al elegir tal look, sino también la energía que le pone a cada uno de sus emprendimientos. Tras el exitoso lanzamiento de su reciente sencillo “O bicho vai pegar”, Wanda Nara aprovechó para tomarse un descanso, compartiendo este momento de relajación con sus fans.