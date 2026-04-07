Wanda Nara lanzó una frase filosa y desató especulaciones en torno a Mauro Icardi: "Tengo una más grande"
La conductora volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta.
Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en redes sociales y, fiel a su estilo, generó revuelo con una simple publicación. La figura mediática compartió una frase en sus historias de Instagram que rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.
“¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”, escribió, con su característico tono irónico, dejando abierta la incógnita sobre el destinatario del mensaje. Aunque no mencionó a nadie en particular, muchos usuarios no tardaron en vincular sus palabras con Mauro Icardi, con quien mantiene una relación cargada de idas y vueltas mediáticas.
El posteo reavivó además recuerdos de viejas polémicas entre ambos. El año pasado, tras la filtración de un video íntimo del jugador del Galatasaray, Wanda había hecho referencia al tema con la palabra “maní”, una burla que rápidamente se viralizó y hasta fue utilizada en campañas publicitarias.
Con este nuevo episodio, la conductora de MasterChef vuelve a demostrar su habilidad para manejar el foco mediático. Sin necesidad de dar demasiadas explicaciones, logra instalar conversación con cada movimiento que hace en redes.
Entre mensajes enigmáticos, ironía y un estilo provocador, Wanda reafirma su lugar como una de las figuras más comentadas del mundo del espectáculo, donde cada publicación puede convertirse en tendencia en cuestión de minutos.
Por otro lado, su guerra judicial con Mauro Icardi sigue su curso y en las próximas semanas se esperan más novedades sobre el divorcio que se está tramitando en Italia y la cuota alimentaria de sus dos hijas Francesca e Isabella, que se trata en Argentina. Algo que sigue generando fuertes cruces, ya que el novio de la China Suárez sigue sin cumplir con las medidas impuestas por el juez y la historia sigue sumando capítulos y parece que no tendrá un final pronto.
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