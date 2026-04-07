Wanda Nara lanzó una frase filosa y desató especulaciones en torno a Mauro Icardi: "Tengo una más grande"

Por otro lado, su guerra judicial con Mauro Icardi sigue su curso y en las próximas semanas se esperan más novedades sobre el divorcio que se está tramitando en Italia y la cuota alimentaria de sus dos hijas Francesca e Isabella, que se trata en Argentina. Algo que sigue generando fuertes cruces, ya que el novio de la China Suárez sigue sin cumplir con las medidas impuestas por el juez y la historia sigue sumando capítulos y parece que no tendrá un final pronto.

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