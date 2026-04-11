La impetuosa decisión de un Gobierno: bono extraordinario de $100.000 por el Día del Trabajador
El Gobierno de Jujuy confirmó un bono extraordinario de 100 mil pesos para los empleados estatales en conmemoración por el próximo Día del Trabajador.
En la antesala de una fecha muy especial para los asalariados, las autoridades de la provincia de Jujuy confirmaron que pagarán un bono extraordinario de $100.000 a todos los trabajadores de la administración pública. Este esperado beneficio económico busca aliviar el impacto inflacionario en los bolsillos.
¿Cómo se pagará el bono extraordinario en la provincia?
La medida fue oficializada recientemente a través de la Circular Nº 014-C.P./2026. Según detalló el Ejecutivo provincial, este suplemento salarial tiene carácter no remunerativo y no bonificable. El mismo se depositará y liquidará por única vez durante el transcurso del mes de abril, funcionando como un reconocimiento económico directo por la inminente celebración del Día del Trabajador.
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Cabe recordar que la entrega de esta importante suma adicional ya había sido puesta sobre la mesa de debate durante las tensionadas negociaciones paritarias celebradas en el mes de febrero. En aquella oportunidad, además de ofrecer un incremento salarial del 10% de cara a los gremios estatales, los funcionarios provinciales habían propuesto formalmente la ejecución de este pago especial.
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