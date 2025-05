Yanina Latorre reveló los motivos detrás de la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt

“¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos”, disparó la actriz, reavivando el escándalo con una referencia directa a una escatológica anécdota que Jaitt había contado sobre Diego Latorre y una estatuilla del premio.

La respuesta de Yanina no tardó en llegar. Desde el programa SQP (América), la panelista estalló en vivo y decidió ir a fondo, lanzando una teoría personal, y tan cruda como explosiva, sobre lo que motivó a su marido a involucrarse con Jaitt.

YANINA LATORRE EXPUSO SU CRUDA TEORÍA SOBRE EL AFFAIRE DE DIEGO LATORRE Y NATACHA JAITT

“China, contá algo que haya hecho yo”, lanzó desafiante Yanina, dejando en claro que no se siente avergonzada por haber perdonado a Diego. “El sexo va y viene. Estamos juntos, cuidamos a la familia, me pidió perdón, lo perdoné, no se metió con una amiga mía, no tuvo una relación paralela, no le pagó un viaje en avión”, explicó sin rodeos.

Luego, fue más allá: “Te voy a contar por qué se calentó porque soy tan grande que puedo hablar (…). Mi marido labura desde que tiene 16 o 17 años, ganó mucha guita, y yo, que soy una mujer que lo acompaño desde que somos muy chicos, entendí un día que el jugador de fútbol talentoso, empieza a jugar muy chico”, comenzó relatando.

Con brutal honestidad, agregó: “Y mi marido, al primer casamiento que fue, fue el nuestro. Nunca ha habido un casamiento, nunca salió, nunca se divirtió, era un boludo”, afirmó, sin eufemismos. “Y se ve que a los 40 y pico le agarró el viejazo, se calentó con Natacha Jaitt y se la garc...”, sentenció, con tono provocador.

Para cerrar, justificó su postura y dejó una indirecta cargada de mensaje: “O sea, no jodió a nadie, Natacha era soltera, no le cagó a la mina a ningún tipo, y yo lo perdoné. Y soy tan digna que me paro acá en mi programa y te lo cuento. Porque a mí que mi marido se caliente, no me da vergüenza. Pues yo también mañana me puedo calentar con un tipo, pero no con el marido de mis amigas”.