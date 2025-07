Sorpresa: exparticipante de Gran Hermano confirmó su embarazo en LAM

Keila Sosa, Cata Gorostidi, Alan Simone, Virgnia Demo, Joel Ojeda, Camila Lattanzio, Martina Stewart, Zoe Bogach y Flor Cabrera, fueron algunos de los exparticipantes que estuvieron en la tribuna.

Incluso se dieron algunos cruces entre los invitados y el campeó "Tato", como ocurrió con Cata, reviviendo viejos enfrentamientos de la casa.

En este marco, una de las invitadas especiales confirmó su embarazo y sorprendió a todos. Se trata de Martina Stewart, quien fue una de las primeras eliminadas de la edición 2023 que lo tuvo a Marcos Ginocchio como campeón.

Ex Gran Hermano explotó contra Telefe: "Basta, ya está"

La exparticipante de Gran Hermano, Zoe Bogach, lanzó duras críticas hacia Telefe y algunos de los aspirantes a Generación Dorada, la próxima edición del reality que llegará en 2026.

“No me gustó el principio, esa risa es horrible. Y querida, si estás haciendo el casting desde 2017 y no entraste, basta. No te van a elegir”, manifestó la modelo durante una transmisión en vivo por TikTok, tras reaccionar a varios de los videos de postulantes.

Tras esto, apuntó contra otro aspirante que compartió su historia personal: “Amo que la gente vaya por el lado de dar lástima. Él quiere dar lástima para que la gente lo quiera”, ironizó. Sus comentarios no pasaron desapercibidos y provocaron un inesperado cruce en redes con el protagonista del video, que salió a contestarle.

Por el momento, "Gran Hermano: Generación Dorada" no tiene participantes confirmados, ya que la última edición, que duró muchos meses, terminó recientemente y los castings recién comenzaron. Sin embargo, desde Telefe ya adelantaron que el Golden Ticket será una herramienta clave en esta edición.