Yanina Latorre y su fuerte enfrentamiento con Roberto Castillo: "Yo no riego enanos"

Frente a estas acusaciones, Roberto Castillo salió al cruce y negó todo categóricamente. En un extenso comunicado, aseguró: “Muestra su cobardía yéndose a arrodillar ante Rosenfeld”. Además, respondió legalmente enviándole a Yanina una carta documento, a la que ella no tardó en contestar.

"No hablo con violentos y maltratadores"

"Querías venir acá a enfrentarme pero no querías que pase el video, bien de cagón"



Pero el cruce no terminó allí. Lejos de bajar el tono, Latorre continuó hablando del tema en su programa de El Observador, donde volvió a apuntar contra el abogado: “Es un atrevido… a veces es mejor callarse y desaparecer”, lanzó sin filtros.

Además, sumó un comentario filoso que rápidamente se viralizó: “Él quiere venir a mi programa, y no vas a venir, pelear conmigo y medir rating. No, yo no riego enanos”, dijo, dejando en claro que no está dispuesta a darle espacio.

Más adelante, Yanina reveló detalles personales sobre la vida actual de Castillo, y sostuvo que el abogado estaría viviendo en la casa de su actual pareja, Cinthia Fernández, a quien –según ella– estaría utilizando. “Pobre piba, no se da cuenta cómo la está usando, porque ella logró esa casa”, afirmó.

La panelista fue aún más dura al cerrar el tema: “Cinthia es una laburante real, y este pibe se creyó que se iba a hacer famoso, y la usa para todo. A donde va, va con Cinthia. Ahora se mudó a la casa de ella y empezó a construir habitaciones… la están viviendo”.

"Un abogado que el sábado a la tarde me arroba para tener rebote en redes me da cringe"

"Además de que busca fama, es cholulo"



Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que le envió una carta documento a Yanina Latorre para que dejara de hablar de él en los medios. La panelista no solo no se intimidó, sino que le respondió con dureza y lo acusó públicamente de querer aprovechar la situación para ganar notoriedad mediática.

La información fue revelada este domingo en el programa Infama, donde Gonzalo Sorbo leyó parte del texto legal: "Me dirijo a usted, a fin de intimarla formal y expresamente, que se abstenga de realizar cualquier mención pública o privada...". La reacción de Latorre no se hizo esperar.

Desde su programa Sálvese quien Pueda, aseguró: "Esto lo hace porque está de novio con Cinthia y quiere cámara. Es un muy mal abogado, manda una carta sin sello, sin dirección y ni siquiera aparece mi nombre completo".

Roberto Castillo Yanina Latorre

Latorre también se refirió a antecedentes de violencia denunciados públicamente por la exmujer de Castillo y fue tajante: “No puedo responderle a alguien que fue violento con la madre de sus hijas. Yo tengo todos los chats donde él me contaba todo lo que dije sobre Ana Rosenfeld. Todo está presentado en la justicia”.

Según explicó, el letrado también había intentado aparecer en su programa para “defenderse” de la denuncia de violencia de género en su contra, pero impuso condiciones: “No quería que pongamos el video donde se lo ve manejando alcoholizado ni que se pasaran declaraciones de su expareja. Me pareció que eso era lavarle la imagen, y yo no se la lavo a nadie. Por eso cancelé la entrevista”.

Finalmente, remató con una frase sin filtros: “Las condiciones en este programa las pongo yo. Y a los violentos no les doy espacio. Que se busque otro lugar si quiere limpiarse”. La tensión entre ambos sigue escalando y se espera que Castillo responda públicamente, aunque hasta el momento no hubo más comunicados de su parte.