Furiosa: el desplante en vivo de Yanina Latorre a la producción de su programa "Sálvese quien pueda"

Inmediatamente, Yanina se transformó y comenzó a adelantar que se iba a "enojar", mientras sus panelistas intentaban apagar lo que parecía erigirse como un incendio en plena pantalla: "No, esto es Esmeralda Mitre, chicos. Me voy a enojar, me parece", señaló Latorre, sin poder disimular la cara de disgusto.

"Tuit de Magaldi, por favor", lanzó fastidiosa, mientras Popgold le indicaba que él podía ir contando en el mientras tanto que la producción accionaba. "No, ahora quiero leerlo", manifestó la conductora, aún más fastidiada.

"¿Tienen el tuit de Magaldi? Se los mandé hoy, estaba en el chat", continuó furiosa Yanina, tras lo cual apareció el mensaje en pantalla, pero fue corrido hacia abajo, lo que generó que la mediática estallara de inmediato: "Bueno, ya está, dejá, apagalo, lo voy a leer de mi teléfono, no se puede hacer un programa así en vivo", sentenció, mientras clavaba sus ojos de enojo en el detrás de cámara.

yanina latorre enojada con sálvese quien pueda.mp4

Qué pasó entre Nicolás Magaldi y Marina Calabró

Nicolás Magaldi sorprendió con declaraciones incendiarias contra Marina Calabró, a quien acusó de tener “mala leche” con sus colegas y criticó con fuerza su rol como conductora. Las palabras del periodista fueron contundentes y marcaron una nueva tensión dentro del medio.

“Qué error Marina Calabró conduciendo. Es parte de tanta mala leche a colegas. Vuelven esas energías. Esto es parte del pozo que armó día a día”, lanzó Magaldi en sus redes, generando una ola de reacciones. La crítica fue directa y sin anestesia, especialmente considerando que Calabró se encuentra reemplazando temporalmente a Mariana Fabbiani en DDM por América TV, quien está de vacaciones en Nueva York.

El conductor fue aún más lejos al cuestionar la capacidad televisiva de la periodista: “Pude verla en reemplazo y le queda mejor esconderse en un micrófono de radio”, sostuvo. La frase, lejos de ser una observación liviana, marcó un fuerte posicionamiento respecto a la versatilidad –o la falta de ella– que Magaldi ve en su colega.

image.png

Por qué Nicolás Magaldi destrozó a Marina Calabró

Aunque en un principio sus dichos sonaban como una simple opinión crítica sobre la conducción de Calabró, lo cierto es que detrás de esas palabras hay una historia previa. Para entender la bronca del conductor hay que remontarse a agosto de 2023, cuando debutó al frente de Intratables.

En ese entonces, la periodista lo destruyó en su columna de Lanata sin filtro (Radio Mitre), donde le recomendó al aire “que vea repeticiones de 'El Show del Problema' y no vea 'Intratables'”. Lejos de quedarse ahí, había calificado el debut de Magaldi como “un trabajo muy desparejo”, asegurando que parecía “una caricatura de Santiago del Moro”.

Nicolas Magaldi Marina Calabro

También lo acusó de no tener un hilo conductor en el programa: “Iba rebotando de columnista en columnista, pidiéndole definiciones cuasi monosilábicas, sin escucharlos y sin atar los conceptos”, criticó.

La periodista incluso llegó a atribuirle a Magaldi y al productor ejecutivo la responsabilidad de los errores del ciclo. “No me gustó el trabajo de Magaldi ayer. Y rescato que Magaldi es un excelente profesional… pero fue el peor trabajo que le vi en televisión”, sentenció.