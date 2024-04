Yao Cabrera fue condenado a 4 años de prisión por el delito de trata de personas: su descargo

El descargo de Yao Cabrera tras la condena

Cabrera mostró su inconformidad con la decisión de la Justicia en las redes sociales: “Familias, amigos, estoy libre y bien. Siempre bien. Al fin. Juicio finalizado”. El influencer negó estar detenido y profundizó: “Yo estoy en casa, tranquilo nomás. Me voy a comer un asadito para festejar. No se preocupen, estamos activos. Que, por ahí, digan lo que quieran, Yo los espero tranquilo en casa”.

A qué se dedica actualmente Yao

Después de haber generado tantas polémicas, Yao decidió alejarse de la plataforma de videos y no hacer más contenido. “Bueno, para los que me preguntan a qué me dedico hoy en día, ya que no subo más videos a YouTube, estoy arreglando aires acondicionados...”, deslizó.