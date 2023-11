La exorbitante cifra que cobra Yao Cabrera por arreglar aires acondicionados

Sin embargo, sorprendió al revelar cuánto cobra por el servicio de consulta, de arreglo y cuáles son los requisitos: “Una persona que no es conocida te cobra 15 mil pesos aproximadamente solo para la consulta, obviamente que depende el problema que tenga el aire, yo cobro 100 mil, pero solo la consulta. Para instalarte el aire y hacer un trabajo completo te cobro 500 mil pesos y nos sacamos una foto después. El otro día le cobré a uno 300 mil porque era cambiarle el gas nada más, la gente queda contenta porque voy yo”, dijo Yao Cabrera.

Y se justificó: “Voy personalmente a instalarte el aire. Lo único que les digo es que cobro más caro que cualquiera porque soy yo el que va”.

Contó entonces cuál fue la reacción de sus clientes: “Al principio sorprendía a la gente porque no les decía que era yo, y cuando lo conté en las redes sociales empezó la demanda. Tengo 300 personas que me señaron para coordinar fecha, me dicen ‘quiero que venga Yao a instalar el aire'. No podían creer que me dedicara a esto”.

Sobre su trabajo dijo que va “a todos lados, a cualquier parte de Argentina” y que incluso está por abrir franquicias en otros países: "Me han llamado de Formosa, estuve ahí la semana pasada y también en Misiones. Lo que hago es agendar los pedidos por provincias así en mi visita hago todo lo que me pidieron”, contó.

"Me aburrí de la polémica y lo controversial, tengo barba y gorra, maduré. Le puedo dar un puesto de trabajo a cada persona de mi familia y eso me hace sentir bien, yo decidí cambiar, te caigo en tu casa por 500 lucas”, lanzó en una nota con Juan Etchegoyen.