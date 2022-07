Alan Swoboda da 7 razones por las que estudiar programación es el futuro

Quizás sentís la necesidad de crear algo que genere un cambio, solucione un problema o genere impacto. Si pensás que querés ser parte de los avances tecnológicos del futuro, Alan Swoboda te da 7 razones por las que deberías estudiar programación.

1. Cualquiera puede aprender a programar

Son pocos los ingredientes necesarios para empezar a programar. Principalmente, tenés que tener voluntad de aprender. No importan los conocimientos previos, ni donde vivís, ni tu nivel socioeconómico, ni tu edad. No es necesario que seas un amante de las computadoras o la tecnología, simplemente necesitas tomar la decisión de adentrarte en este mundo. Nunca es tarde ni muy temprano para empezar a programar, de hecho, los nacidos en la era digital que desde niños interactúan con software y pantallas, muchas veces, están programando sin darse cuenta. Tal vez, cuando empiezan a estudiar programación se dan cuenta que ya entendían de códigos y no lo sabían. Y es así: ellos nacieron con la tecnología bajo el brazo. Y para los que nos tuvimos que amigar con la misma porque no nos quedaba otra opción, solo tenemos que perderle el miedo y probar. Puede parecer algo complicado, pero no lo es.

2. La demanda laboral es inmensa

Ya sea en Argentina o en cualquier rincón del mundo, de manera presencial o freelance, un programador siempre tendrá trabajo. Hoy en día todas las áreas del mercado necesitan programadores para llevar a cabo sus proyectos. Podés elegir dónde trabajar, si preferís pequeñas o grandes empresas, si querés realizar un proyecto de manera independiente, etc.

3. La remuneración será buena

Ante la gran cantidad de demanda laboral, muchos no profesionales se ofrecen para empleos referidos a la tecnología. Sin embargo, no son competencia para los profesionales. Estudiar programación te permitirá posicionarte bien en el mercado, como un profesional. Es mayor la demanda de programadores que la disponibilidad de los mismos. Por ende, tu remuneración será buena.

4. Podés poner en marcha tus ideas

Hoy en día cualquier producto que quieras vender o publicitar necesita de la tecnología. ¿Sentís que hay softwares que podrían mejorar? Al estudiar programación, podés ser vos quien mejore ese programa o cree uno mejor. Si no querés trabajar para una empresa, podés crear tu propio programa o aplicación y lanzarlo al mercado de forma independiente. Hay muchísimos casos de gente que hizo esto y terminó vendiendo su app por millones.

5. Especializate en lo que quieras

Hay tanto trabajo para los programadores que prácticamente podés especializarte en lo que quieras. Hay programadores especializados en juegos, drivers, programas empresariales, servidores web, aplicación para empresas, entre miles más. De hecho, si no encontrás la que te gusta, la podés crear por tu cuenta.

6. Podés trabajar desde donde quieras

Es tanta la demanda laboral que los programadores pueden elegir desde dónde trabajar. Algunas empresas son flexibles con los horarios y el lugar de trabajo, por lo que no siempre tenés que cumplir horario en una oficina. Otros empleadores trabajan con programadores freelance, es decir, independientes. Hay páginas donde los freelancers ofrecen sus conocimientos y los contratan por trabajos concretos o a largo plazo. Realmente depende de tus preferencias ya que hay mucha oferta laboral.

Muchas personas eligen la modalidad freelance para poder manejar sus horarios o hasta irse de vacaciones y seguir trabajando desde una computadora portátil. Esto te permite tener más de un trabajo si así lo deseas. Podés tener un contrato fijo con un empleador y aceptar trabajos ocasionales por internet.

7. Abrir tu propio negocio

Saber de programación te permite considerar la posibilidad de abrir tu propio negocio. Esto podría ser una tienda en línea, tener tu propia empresa de diseño de páginas web, crear aplicaciones móviles, ofrecer cursos de programación en línea, tutorías, y mucho más. Las oportunidades son infinitas.

Es por estas principales razones, que desde su instagram @alanswok intenta día a día que el contenido llegue a los ojos y oídos de miles de personas, para quien sabe despertar un futuro excelente profesional, un nuevo millonario o hasta un nuevo hobby.

Sin lugar a dudas, la programación te abrirá muchas puertas. La tecnología avanza tan rápidamente que no alcanza la cantidad de profesionales para cubrir las necesidades tecnológicas. Estudiar programación te permitirá elegir entre un abanico enorme de puestos de trabajo, con la posibilidad de trabajar de forma independiente o para un empleador. No importa la rama que elijas, siempre tendrás trabajo.

La tecnología es apasionante, desde su academia online “Bulky Academy” estas a un click de posicionar tu futuro.