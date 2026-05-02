La nieta de Luis Brandoni lo recordó con un emotivo mensaje: "Tu cara en todas partes"

Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé.

Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino.

Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín.”

Las fotos que acompañaron su despedida

La publicación también incluyó distintas postales que retratan la relación entre ambos. Una de ellas corresponde a abril de 2024, durante la presentación de “Inmaterial”, el primer libro de poemas de Macarena, donde Brandoni aparece sosteniendo el ejemplar junto a su nieta, acompañándola en uno de los momentos más importantes de su camino literario.

Otra imagen, de varios años atrás, muestra al actor abrazándola cuando ella era apenas una niña, en una escena que refleja la cercanía construida con el paso del tiempo.

También compartió una fotografía en la que su abuelo la besa mientras sostiene su libro, además de la imagen de los dos ramos de flores que, al unirse, formaron un corazón, un detalle que ella misma recordó en su carta como una señal profundamente significativa.

Brandoni y Maca