Sandra Pettovello anunció una superlativa noticia para jubilados de Anses: bono con suculento aumento
El Ministerio que conduce Sandra Pettovello confirmó un nuevo bono Anses para el mes de mayo. Enterate de cuánto es el aumento y quiénes lo cobran.
El gobierno nacional anunció excelentes noticias para los jubilados y pensionados. A través del Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello confirmó el pago de un nuevo bono Anses para el mes de mayo, el cual se sumará al correspondiente incremento por movilidad estipulado por el INDEC.
Los montos del bono Anses y los aumentos de mayo
El organismo previsional detalló que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 3,38 por ciento durante este mes, tomando como referencia la inflación de marzo. A esta actualización se le adicionará el esperado refuerzo económico.
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Los titulares con haberes mínimos cobrarán el bono de 70 mil pesos en su totalidad. De esta manera, la suma mensual que percibirán alcanzará los 463.174,10 pesos (compuestos por 393.174,10 pesos de haber mínimo y el respectivo bono). Quienes superen esa mínima recibirán un extra proporcional hasta alcanzar dicho tope.
Para el resto de las prestaciones, los valores definitivos quedaron conformados de la siguiente manera:
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PUAM: Cobrarán 384.539,28 pesos (314.539,28 pesos de haber con aumento más los 70 mil pesos de refuerzo).
Pensiones No Contributivas (PNC): Percibirán 345.221,87 pesos (275.221,87 pesos de haber más el bono de 70 mil).
Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto ascenderá a 141.286 pesos.
AUH por Hijo con Discapacidad: Llegará a los 460.045 pesos.
Asignación Familiar por Hijo: Quedará en 70.651 pesos para el primer rango de ingresos.
Todos estos beneficios se depositarán automáticamente en las cuentas correspondientes, respetando las fechas estipuladas en el calendario habitual de la entidad.
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