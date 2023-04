La contundente reflexión sobre Jey Mammón de Natalie Weber

Qué dijo Natalie Weber sobre la denuncia por abuso contra Jey Mammón

“Mi postura es que con los chicos no, me duele un poco, no era amiga de Jey pero tenía una buena relación, él fue a hacer varios reemplazos a Incorrectas cuando Moria no estaba”, empezó diciendo la flamante panelista.

En ese sentido, profundizó su relato: “No te voy a mentir, me sorprendió muchísimo como creo que le sorprendió a todo el medio, si es verdad que se haga Justicia”. “Soy mamá y me dolería mucho que me pasara a mí”, agregó Natalie.

"Vi en una nota donde le preguntaron si le gustaría que una persona de 30 salga con un hijo suyo de 16 y dijo que no le gustaría, pero que en esos tiempos no se veía como hoy”, dijo

Y finalizó: “Yo creo que alrededor de Lucas hubieron muchos irresponsables, él es una persona rota y dolida, si hubo un abuso quiero que se haya Justicia”.