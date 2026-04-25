Nissan confirmó que se va de Argentina y cede sus operaciones a dos empresas locales
Nissan decidió cesar la producción en el país y en octubre del año pasado cerró su planta cordobesa dos meses antes de lo estipulado
La empresa japonesa Nissan se encuentra en tratativas para transferir su operación comercial en la Argentina a las firmas locales Grupo SIMPA y Grupo Tagle, profundizando así su salida del país como ensambladora. Mediante un comunicado, la compañía informó la firma de un Memorando de Entendimiento con esos dos conglomerados con el objetivo de evaluar una posible migración hacia un esquema de distribuidor, priorizando la eficiencia y rapidez en la gestión. La marca aclaró que el entendimiento aún no es definitivo y que la negociación está en fase de análisis pormenorizado de diversas variables del negocio.
Si la operación se concreta, Nissan pondrá fin a una presencia de algo más de diez años como productora local y retornará a un rol puramente comercial a través de representantes argentinos, tal como funcionaba hasta septiembre de 2015. La compañía garantizó que, en paralelo a las negociaciones, la actividad comercial sigue su curso normal: se mantiene la venta de su gama de productos, el lanzamiento de modelos nuevos y los servicios de atención y posventa mediante su red de concesionarios en todo el territorio. También aseguró la continuidad del Nissan Plan de Ahorro.
Ambos grupos con los que se negocia poseen una trayectoria consolidada en el rubro automotor y sectores afines. El Grupo Simpa nació como una pequeña distribuidora de plásticos fundada por el inmigrante rumano Mony Schwartz a finales de los años 70 y luego se transformó en el principal proveedor de insumos para la industria petroquímica local. Con el tiempo incorporó la importación de herramientas Gamma y, desde 2010, de la mano de Martín y Miguel Schwartz (tercera generación), comenzó a importar y armar motocicletas. Actualmente posee licencias de una decena de marcas premium y una planta en Campana. El Grupo Tagle, con base en Córdoba, fue creado por Manuel Tagle en 1935, se inició como concesionario de Renault a fines de los 70 y desde 1990 representa a Nissan.
La despedida de Nissan como fabricante en el país venía anunciándose desde tiempo atrás. Su historia como terminal automotriz arrancó con un proyecto anunciado en 2014 para ensamblar una camioneta en conjunto con Mercedes Benz y Renault en Córdoba, con una inversión de 600 millones de dólares íntegramente a cargo de los japoneses. Pero Mercedes Benz se retiró del proyecto a escala global, dejando a Nissan sin el socio con quien planeaba comercializar la mayor parte de las pick ups producidas. Entre 2018 y 2025, la firma fabricó la Frontier cordobesa en la planta de Renault, con un volumen que alcanzó las 25.000 unidades anuales.
Nissan decidió cesar la producción en el país y en octubre del año pasado cerró su planta cordobesa dos meses antes de lo estipulado. Con esa clausura también se interrumpió la fabricación de la pick up Renault Alaskan, que compartía la línea de montaje. Hoy la fábrica de Renault continúa activa con un único modelo, la Kangoo, aunque proyecta lanzar industrialmente la pick up Niagara hacia finales de este año.
La marcha de Nissan constituye la segunda ocasión en poco más de un año en que una terminal automotriz abandona el país como ensambladora. En febrero del año anterior, Mercedes Benz Argentina transfirió su planta de Virrey del Pino y la licencia comercial para sus automóviles de lujo al grupo local Prestige Auto, liderado por el exdirectivo de Toyota Daniel Herrero y el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. Si el acuerdo con Simpa y Tagle se materializa, Nissan pasará a integrar NIBU, la unidad de negocios que reúne a 36 mercados importadores de Nissan en América Latina, y su presencia en Argentina quedará reducida a una operación de importación y distribución.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario