Nissan confirmó que se va de Argentina y cede sus operaciones a dos empresas locales

Ambos grupos con los que se negocia poseen una trayectoria consolidada en el rubro automotor y sectores afines. El Grupo Simpa nació como una pequeña distribuidora de plásticos fundada por el inmigrante rumano Mony Schwartz a finales de los años 70 y luego se transformó en el principal proveedor de insumos para la industria petroquímica local. Con el tiempo incorporó la importación de herramientas Gamma y, desde 2010, de la mano de Martín y Miguel Schwartz (tercera generación), comenzó a importar y armar motocicletas. Actualmente posee licencias de una decena de marcas premium y una planta en Campana. El Grupo Tagle, con base en Córdoba, fue creado por Manuel Tagle en 1935, se inició como concesionario de Renault a fines de los 70 y desde 1990 representa a Nissan.