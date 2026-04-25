Pamela Pombo reveló un video con la brutal golpiza que le propinó Patricio Albacete

A raíz de su denuncia, el caso cobró una gran repercusión pública y ubicó en el foco mediático a su excompañero y exintegrante de Los Pumas. El caso avanza en el ámbito judicial con acusaciones de extrema gravedad.

Quién es Patricio Albacete, ex jugador de Los Pumas

Patricio Albacete es un exjugador argentino de rugby, considerado una figura histórica de Los Pumas, la selección nacional de su país. Jugaba como segunda línea y es recordado tanto por su exitosa carrera en Francia como por su carácter frontal y crítico con la dirigencia del rugby argentino