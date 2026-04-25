Imágenes impactantes: desastre en Río Tercero por un temporal de lluvia, viento y granizo

Como consecuencia del fenómeno, se reportan árboles caídos, cortes de energía eléctrica, calles anegadas y voladuras de techos. La magnitud de la caída de piedra generó además complicaciones adicionales, dificultando la circulación y las tareas de asistencia.

La tormenta se dio en el marco de un cambio en las condiciones del tiempo hacia el cierre de abril, con un perfil más otoñal en la provincia.

Con el paso de las horas se fueron conociendo imágenes impresionantes de la caída de granizo en la ciudad. Los videos más impactantes mostraron las calles convertidas en ríos de hielo.

Tras la intensa actividad meteorólogos prevén que siga su camino rumbo al noreste de la provincia.

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Cómo sigue el tiempo

Este sábado estará mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas especialmente desde el mediodía. Además, comenzará a ingresar una masa de aire frío que provocará un descenso de temperatura, con una mínima de 12 grados y una máxima de 22.

Para el domingo, si bien la inestabilidad tenderá a disminuir, el cielo seguirá cubierto y el frío se hará sentir más, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 19 grados. De cara al inicio de la próxima semana, continuará el ambiente fresco y con abundante nubosidad, consolidando un cierre de mes con características típicas del otoño en Córdoba.