La IA reveló cómo se vería San Martin si viviera en la actualidad
La Inteligencia Artificial volvió a sorprender con una recreación histórica que llamó la atención de miles de personas: esta vez imaginó cómo luciría José de San Martín si viviera en pleno 2025.
A través de distintas herramientas digitales, la IA logró proyectar una versión moderna del Libertador, manteniendo muchos de sus rasgos más característicos, pero adaptándolo al estilo y la estética actual.
El resultado muestra a un San Martín elegante, serio y con una presencia muy similar a la que transmiten las imágenes históricas que forman parte de la memoria colectiva argentina.
La recreación rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó curiosidad sobre cómo podrían verse figuras históricas en la actualidad gracias a los avances tecnológicos.
Cómo se vería San Martín si viviera en el 2025
Según la recreación realizada con Inteligencia Artificial, José de San Martín conservaría gran parte de los rasgos que aparecen en los retratos históricos, aunque con una apariencia mucho más moderna.
La IA lo imaginó utilizando un traje formal azul oscuro, similar al que suelen usar actualmente líderes políticos y figuras importantes a nivel mundial. Además, mantiene una postura firme y una expresión seria, muy relacionada con la imagen histórica del prócer argentino.
Uno de los detalles que más llamó la atención es que la recreación conserva sus clásicas patillas y su peinado característico, adaptados a un estilo más actual.
La imagen intenta reflejar cómo sería la figura del Libertador en una sociedad completamente distinta, atravesada por la tecnología y la comunicación digital.
El uso de Inteligencia Artificial para recrear personajes históricos se volvió cada vez más frecuente en los últimos años. Gracias a distintas herramientas de generación de imágenes, es posible imaginar cómo podrían verse figuras históricas si vivieran en la actualidad.
En el caso de San Martín, la IA también buscó conservar la esencia vinculada a los valores que históricamente se le atribuyen: liderazgo, disciplina y compromiso con la libertad.
Cada 17 de agosto, Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado uno de los protagonistas más importantes de la independencia sudamericana y una de las figuras más influyentes de la historia argentina.
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