 La IA reveló cómo se vería San Martin si viviera en la actualidad

La IA lo imaginó utilizando un traje formal azul oscuro, similar al que suelen usar actualmente líderes políticos y figuras importantes a nivel mundial. Además, mantiene una postura firme y una expresión seria, muy relacionada con la imagen histórica del prócer argentino.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que la recreación conserva sus clásicas patillas y su peinado característico, adaptados a un estilo más actual.

La imagen intenta reflejar cómo sería la figura del Libertador en una sociedad completamente distinta, atravesada por la tecnología y la comunicación digital.

El uso de Inteligencia Artificial para recrear personajes históricos se volvió cada vez más frecuente en los últimos años. Gracias a distintas herramientas de generación de imágenes, es posible imaginar cómo podrían verse figuras históricas si vivieran en la actualidad.

En el caso de San Martín, la IA también buscó conservar la esencia vinculada a los valores que históricamente se le atribuyen: liderazgo, disciplina y compromiso con la libertad.

Cada 17 de agosto, Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado uno de los protagonistas más importantes de la independencia sudamericana y una de las figuras más influyentes de la historia argentina.