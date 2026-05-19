Cambió el pronóstico y tras el frío vuelven las lluvias al AMBA: cuándo arrancan las 48 horas de tormentas
Meteorólogos esperan varias jornadas con frío intenso, pero con una fecha clave para el retorno de las lluvias y tormentas en Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesado por una nueva ola de frío polar que parece extenderse durante varios días, y si bien el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias, el sitio especializado Meteored ya tiene fecha para el regreso de las tormentas.
La semana en la Ciudad y el conurbano continúa este miércoles con buenas condiciones y todavía clima gélido. De acuerdo con el organismo nacional, se espera neblina en la madrugada, cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto; con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada; y temperaturas todavía bajas, de entre 4 y 13 grados.
Y el cierre de la semana no sería la excepción, ya que el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; junto a una mínima bajísima de 3 grados y una máxima que treparía hasta los 13.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
El SMN no prevé precipitaciones para el fin de semana largo, que arrancaría el sábado con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, el domingo se anticipa con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, cambiando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro se presenta con marcas de entre 7 y 17 grados.
Para el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el SMN espera cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico, con marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.
El sitio especializado Meteored tiene al miércoles 27 de mayo como la fecha indicada para el regreso de las lluvias. Con 40% de probabilidades de tormentas para horas de la noche, las precipitaciones fuertes se mantendrían ya con 60% de chances para la madrugada y mañana del jueves.
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