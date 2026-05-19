Cambió el pronóstico y tras el frío vuelven las lluvias al AMBA: cuándo arrancan las 48 horas de tormentas

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA

El SMN no prevé precipitaciones para el fin de semana largo, que arrancaría el sábado con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 15 de máxima.

Del mismo modo, el domingo se anticipa con todavía cielo parcialmente nublado en las primeras horas, cambiando a mayormente nublado desde la tarde. El termómetro se presenta con marcas de entre 7 y 17 grados.

Para el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el SMN espera cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico, con marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.

El sitio especializado Meteored tiene al miércoles 27 de mayo como la fecha indicada para el regreso de las lluvias. Con 40% de probabilidades de tormentas para horas de la noche, las precipitaciones fuertes se mantendrían ya con 60% de chances para la madrugada y mañana del jueves.

image Tras el frío vuelven las lluvias al AMBA. Fuente: Meteored.