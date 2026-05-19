Chile 2026: los destinos elegidos como ideales para vacacionar, según la IA

Frutillar

Frutillar es uno de los rincones más pintorescos del sur de Chile, reconocido por su tranquilidad, sus paisajes y la influencia cultural alemana presente en su arquitectura y gastronomía.

Ubicada frente al Lago Llanquihue y con vistas al Volcán Osorno, la ciudad también se destaca por sus eventos musicales y su fuerte atractivo turístico durante todo el año.

San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama.jpg San Pedro de Atacama destaca por sus paisajes desérticos y formaciones naturales únicas.

San Pedro de Atacama es uno de los destinos más impactantes del norte chileno por sus paisajes desérticos y formaciones naturales únicas.

La zona permite recorrer salares, lagunas y campos geotérmicos, además de disfrutar cielos despejados ideales para el turismo astronómico. También conserva una fuerte identidad cultural ligada a las comunidades originarias de la región.

Chiloé

Isla Grande de Chiloé es uno de los destinos más tradicionales del sur chileno, famoso por su cultura, sus históricas iglesias de madera y una gastronomía muy valorada por los turistas.

Entre bosques, costas y paisajes naturales, la isla ofrece un entorno tranquilo perfecto para descansar, recorrer pequeños pueblos y disfrutar de una experiencia diferente ligada a la naturaleza y las costumbres locales.