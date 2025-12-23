La Justicia imputó al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual aunque seguirá en libertad
Tras más de tres años de investigación, Helvio Vila fue formalmente acusado. Aunque seguirá en libertad, deberá cumplir medidas estrictas y afrontar una caución millonaria.
La causa penal impulsada por la denuncia de Juan Pedro Aleart alcanzó un punto clave con la imputación formal de Helvio Vila, tío del concejal y periodista, acusado por hechos de abuso sexual ocurridos durante la infancia del denunciante. La decisión judicial marca un giro significativo en un expediente que se inició a fines de 2022 y que atravesó múltiples instancias hasta llegar a este escenario, con la expectativa de que el proceso avance hacia un juicio oral en el corto plazo.
Durante la audiencia, la fiscal Carla Cerliani, junto a su colega Diego Meinero, solicitó la prisión preventiva del imputado tras presentar la evidencia reunida a lo largo de la investigación. Sin embargo, la jueza Eleonora Verón rechazó ese pedido, aunque dispuso una serie de medidas cautelares para garantizar el sometimiento de Vila al proceso judicial. Entre ellas, estableció una caución real de 10 millones de pesos y la prohibición de salir del país, además de reglas de conducta de cumplimiento obligatorio.
El bioquímico y exdocente universitario continuará en libertad, pero bajo control judicial permanente. La magistrada le otorgó un plazo de 24 horas para entregar su pasaporte, le ordenó presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y mantener domicilio fijado, quedando a disposición de las autoridades mientras la causa sigue su curso. Estas restricciones buscan evitar riesgos procesales sin recurrir a la detención preventiva.
Desde el Ministerio Público de la Acusación se lo señaló como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada. La imputación no se limita únicamente al testimonio de Aleart, sino que también incorpora otra denuncia presentada por una mujer que fue alumna del Instituto Fisherton de Educación Integral, una de las instituciones educativas donde Vila se desempeñaba como docente. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas permitió sostener la acusación en esta etapa.
La investigación había quedado inicialmente frenada luego de que distintos jueces consideraran prescriptos los delitos denunciados, debido al tiempo transcurrido desde los hechos relatados. No obstante, dos años después, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revocó esas resoluciones y habilitó la reapertura del expediente al admitir un recurso de inconstitucionalidad, lo que permitió retomar el proceso penal.
El abogado de Aleart, Fernando Soto, valoró la resolución judicial y sostuvo: “Se le terminó la impunidad a Helvio ¡Ley y orden!”. Por su parte, la jueza Verón, que había dictado un cuarto intermedio el viernes pasado, definió este lunes el alcance de las medidas cautelares. Al igual que en audiencias anteriores, Vila se presentó junto a sus defensores y seguirá sometido al proceso con restricciones adicionales, mientras la causa se encamina a una definición de fondo en los tribunales.
