La Justicia imputó al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual aunque seguirá en libertad

Desde el Ministerio Público de la Acusación se lo señaló como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada. La imputación no se limita únicamente al testimonio de Aleart, sino que también incorpora otra denuncia presentada por una mujer que fue alumna del Instituto Fisherton de Educación Integral, una de las instituciones educativas donde Vila se desempeñaba como docente. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas permitió sostener la acusación en esta etapa.