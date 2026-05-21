Cambió el pronóstico y anticipan nieve el 25 de Mayo y lluvias con anticiclón postfrontal en Buenos Aires
El fin de semana largo del 25 de Mayo estará marcado por muchísimo frío, fuertes heladas y nevadas en la Patagonia, con lluvias en Buenos Aires.
La estabilidad atmosférica domina gran parte de la Argentina, favoreciendo jornadas secas y con cielos mayormente despejados. Sin embargo, para el fin de semana largo del 25 de Mayo se anticipan importantes nevadas en la región patagónica y lluvias puntuales por un anticiclón en la provincia de Buenos Aires.
Las temperaturas registradas durante las últimas jornadas dejaron en evidencia la magnitud del enfriamiento a nivel nacional, ya que las máximas no lograron superar los 25 °C en ninguna región del territorio. Más de 30 estaciones meteorológicas reportaron mínimas inferiores a los 2 °C, varias de ellas incluso ubicadas dentro de la provincia de Buenos Aires. Uno de los datos más llamativos se observó en el AMBA, donde el aeródromo de El Palomar registró una temperatura mínima de 1 °C, un valor incluso más bajo que el informado en Trelew.
El frío no afloja y llega la nieve a la Patagonia
El predominio de las altas presiones seguirá manteniendo vientos débiles sobre buena parte del centro argentino. Las heladas volverán a hacerse presentes especialmente en las sierras de Córdoba y en sectores de cordillera y precordillera del noroeste.
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El feriado patrio se perfila estable a nivel general, pero el domingo una nueva vaguada avanzará sobre el sur y podría favorecer precipitaciones en forma de nieve sobre sectores cordilleranos de Santa Cruz. Estas nevadas podrían extenderse hacia el este entre el lunes y el martes, alcanzando incluso algunas regiones de llanura del centro santacruceño.
El anticiclón postfrontal y los cambios en Buenos Aires
El desplazamiento definitivo del anticiclón durante el lunes permitirá el paulatino avance de una vaguada y la formación de un débil frente frío sobre el norte patagónico.
Mientras tanto, hacia la jornada del martes, un nuevo anticiclón postfrontal sobre la provincia de Buenos Aires comenzaría a preparar un escenario meteorológico completamente renovado para la próxima semana, impulsando el retorno de la nubosidad y abriendo la puerta a probables lluvias en toda la región.
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