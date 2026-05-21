Cambió el pronóstico y anticipan nieve el 25 de Mayo y lluvias con anticiclón postfrontal en Buenos Aires

El feriado patrio se perfila estable a nivel general, pero el domingo una nueva vaguada avanzará sobre el sur y podría favorecer precipitaciones en forma de nieve sobre sectores cordilleranos de Santa Cruz. Estas nevadas podrían extenderse hacia el este entre el lunes y el martes, alcanzando incluso algunas regiones de llanura del centro santacruceño.

El anticiclón postfrontal y los cambios en Buenos Aires

El desplazamiento definitivo del anticiclón durante el lunes permitirá el paulatino avance de una vaguada y la formación de un débil frente frío sobre el norte patagónico.

Mientras tanto, hacia la jornada del martes, un nuevo anticiclón postfrontal sobre la provincia de Buenos Aires comenzaría a preparar un escenario meteorológico completamente renovado para la próxima semana, impulsando el retorno de la nubosidad y abriendo la puerta a probables lluvias en toda la región.