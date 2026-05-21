Quién es el dueño de "Argentina Salud", la clínica trucha de González Catán

Luego de que su nombre apareciera en la investigación, trascendió que el empresario habría sido condenado por un homicidio cometido en 2008, según informó Clarín. A esto se le suma que el hecho estaría vinculado con una banda que operaba como piratas del asfalto.

Alberto Santarceri clinica argentina salud gonzalez catan Alberto Santarceri es señalado como el líder del sistema de salud trucho

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, los líderes de esa banda habrían utilizado el dinero obtenido mediante el robo de mercadería en tránsito para montar una falsa empresa de medicina prepaga que incluiría consultorios clandestinos, farmacias sin habilitación y una flota de ambulancias truchas en distintas localidades del partido de La Matanza, todo bajo el nombre de “Argentina Salud” o similares.

Todo salió a la luz a raíz de la denuncia de una cirujana, quien aseguró que estaban utilizando su nombre, su matrícula y si sello.

A partir de esto, el juez Ochipinti ordenó trece allanamientos simultáneos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning. Durante los procedimientos se secuestraron armas, documentación, 286 sellos médicos, recetarios, 36 celulares, 48 computadoras y mas de 3 mil historias clínicas.

Durante el operativo fueron detenidas 29 personas. Además de Santarceri y sus dos hijos, quedaron aprehendidos Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas fueron identificadas como investigados secundarios.