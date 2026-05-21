Fito Páez fue silbado por su propio público en el Movistar Arena: el motivo

fito paez chiflado

Ante la palpable negativa y el descontento que manifestaba la audiencia, Páez y los integrantes de su banda técnica optaron por reconfigurar la marcha del recital. De este modo, apuraron el cierre del espectáculo echando mano a los grandes éxitos que lo catapultaron a la cima de su trayectoria profesional. Con la aparición de los himnos históricos, el ambiente dentro del estadio cambió por completo y el público comenzó a acoplarse con palmas y coros.

Sin embargo, el malestar de la primera mitad no tardó en trasladarse al plano digital. Las redes sociales se inundaron rápidamente de filmaciones que retrataban el fastidio de los presentes, quienes aprovecharon la plataforma X para lanzar duras críticas en tiempo real y consultar si otros espectadores ubicados en diferentes sectores del Movistar Arena estaban experimentando la misma frustración.

Lejos de llamarse a silencio o ensayar una disculpa formal por el inesperado planteo del concierto, el referente del rock nacional prefirió sentar una postura sumamente firme y tajante respecto a los cuestionamientos de sus seguidores.

Para hacerlo, eligió sus historias de la red social Instagram, donde replicó de forma directa el mensaje de apoyo que le envió un fanático de su obra. El texto, que el propio Fito decidió validar públicamente, arremetía sin filtros contra las quejas de la platea: “Muchos apreciamos el regalo… otros viven de la inmediatez y 'estupidez descontrolada'. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.