Fito Páez fue silbado por su propio público en el Movistar Arena: el motivo
La música de Fito Páez siempre fue un emblema nacional, pero en su último show en el Movistar Arena no fue del todo aceptado por los fans.
La jornada del miércoles por la noche concluyó con un revuelo completamente impensado que sacudió las estructuras del ambiente musical local. Lo que prometía ser una velada de celebración absoluta se transformó en un tenso escenario cuando Fito Páez fue abucheado por una gran parte del público en pleno Movistar Arena, donde se presentó ante una multitud de fanáticos que asistieron con una expectativa muy clara y se terminaron encontrando con una propuesta totalmente diferente.
De acuerdo a los testimonios expuestos por los propios asistentes al finalizar el concierto, el músico rosarino tomó la drástica decisión de modificar su listado de canciones a último momento. El inconveniente radicó en que el artista dio inicio al espectáculo y lo sostuvo a lo largo de, aproximadamente, una hora y media interpretando de forma exclusiva las composiciones de su más reciente material discográfico, el cual lleva por título "Novela".
En total, el cantautor ejecutó 25 canciones consecutivas pertenecientes a este último álbum de estudio. Si bien para los seguidores más fieles siempre resulta un acontecimiento grato oír sus nuevas búsquedas artísticas, la realidad es que la decisión dejó relegados los hits más populares para el tramo de cierre. Semejante elección estilística provocó que la atmósfera del estadio se volviera densa y un tanto hostil durante las primeras horas de un show que, en su totalidad, se extendió por tres horas.
Los silbidos y reproches no tardaron en bajar desde las diferentes bandejas del Arena, un clima tenso del que el mismísimo Páez acusó recibo sobre el escenario. El momento de mayor exposición se vivió cuando llegó el turno de interpretar los clásicos de su emblemático disco "El amor después del amor"; allí, el músico lanzó un picante dardo hacia la tribuna: “Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. Silbaban muchísimo, a cantar”.
Ante la palpable negativa y el descontento que manifestaba la audiencia, Páez y los integrantes de su banda técnica optaron por reconfigurar la marcha del recital. De este modo, apuraron el cierre del espectáculo echando mano a los grandes éxitos que lo catapultaron a la cima de su trayectoria profesional. Con la aparición de los himnos históricos, el ambiente dentro del estadio cambió por completo y el público comenzó a acoplarse con palmas y coros.
Sin embargo, el malestar de la primera mitad no tardó en trasladarse al plano digital. Las redes sociales se inundaron rápidamente de filmaciones que retrataban el fastidio de los presentes, quienes aprovecharon la plataforma X para lanzar duras críticas en tiempo real y consultar si otros espectadores ubicados en diferentes sectores del Movistar Arena estaban experimentando la misma frustración.
Lejos de llamarse a silencio o ensayar una disculpa formal por el inesperado planteo del concierto, el referente del rock nacional prefirió sentar una postura sumamente firme y tajante respecto a los cuestionamientos de sus seguidores.
Para hacerlo, eligió sus historias de la red social Instagram, donde replicó de forma directa el mensaje de apoyo que le envió un fanático de su obra. El texto, que el propio Fito decidió validar públicamente, arremetía sin filtros contra las quejas de la platea: “Muchos apreciamos el regalo… otros viven de la inmediatez y 'estupidez descontrolada'. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario