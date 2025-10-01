La revelación de la Negra Vernaci sobre su entrevista con Cristina Kirchner: "Tenés una hija peronista"

Vernaci retomó: "En esa radio en particular, pero después, hablando de los periodistas en general, estaban esperando a hacerle una nota a Cristina porque ellos iban a ser tan agudos, tan punzantes que con la pregunta que hicieran, Cristina iba a ir presa. Entonces, ¿cómo me iba a dar una nota a mí? Ahí ya estaba el bajarme el valor: ‘Se la da a ella porque le pregunta pelotudeces’. Y obviamente yo no soy periodista, ni lo quiero ser. También le quería hablar como a la mina, no ni a la presidenta, ni a la mujer de Néstor. Fue una mezcla de todo, pero sí, estaba nerviosa". “Me hizo peronista”

Aramburu fue directo: "¿Y te cambió algo con respecto a su visión a lo que pensabas de ella de alguna forma?".

La Negra respondió sin vueltas: "Me hizo peronista. Esa nota. No, no, no, ya venía… no como un sentimiento, tenía sentimientos, pero ella me terminó de decir: ‘Bueno, vos por como pensás, date cuenta, sos peronista’. Y le mandó un mensaje a mi mamá, que es totalmente peronista, y le dijo: ‘Ay, tenés una hija peronista’".