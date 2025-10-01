"Pequeño J" habló con la prensa antes de ser ingresado en la comisaría: "Busquen al culpable"

En declaraciones a la prensa, personal de la Policía Nacional del Perú informó que la captura de "Pequeño J", y su cómplice fue "estrechamente coordinado" con autoridades policiales de Buenos Aires.

"Son dos asesinos, dos sicarios que ha ocasionado la muerte de tres féminas en la Argentina", indicó el vocero de la Policía peruana, quien ratificó la colaboración con la bonaerense.

Pese a que se trató de un operativo coordinado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, omitió destacar a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires a la hora de anunciar la captura del presunto autor intelectual del triple femicidio que conmociona al país.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", dijo Bullrich en un mensaje difundido en la red social X.