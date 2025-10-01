"Pequeño J" habló con la prensa antes de ser ingresado en la comisaría: "Busquen al culpable"
El presunto ideólogo del triple crimen de Brenda, Morena y Lara rompió el silencio con periodistas de Perú, en el marco de su reciente detención.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, el presunto jefe narco y presunto autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido este martes Perú, y habló con la prensa antes de ser ingresado en la comisaría.
La detención se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. En este marco, se conocieron las primeras imágenes de "Pequeño J" junto a autoridades, y también el momento en que era interceptado mientras viajaba en un camión.
Tras la captura en la zona de Pucusana, en el kilómetro 70 al sur de Lima, el joven de 20 años fue trasladado en medio de un importante operativo de seguridad, y habló brevemente con la prensa presente.
"Deben encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver", manifestó Tony Janzen antes de ingresar a la sede policial, donde luego hubo una conferencia de prensa.
En declaraciones a la prensa, personal de la Policía Nacional del Perú informó que la captura de "Pequeño J", y su cómplice fue "estrechamente coordinado" con autoridades policiales de Buenos Aires.
"Son dos asesinos, dos sicarios que ha ocasionado la muerte de tres féminas en la Argentina", indicó el vocero de la Policía peruana, quien ratificó la colaboración con la bonaerense.
Pese a que se trató de un operativo coordinado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, omitió destacar a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires a la hora de anunciar la captura del presunto autor intelectual del triple femicidio que conmociona al país.
"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", dijo Bullrich en un mensaje difundido en la red social X.
