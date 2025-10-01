Patricia Bullrich patea el tablero en LLA y le exige a José Luis Espert que aclare sus vínculos con el narco
La ministra de Seguridad le reclamó al candidato libertario que dé a conocer cuál es su relación con Fred Machado.
Patricia Bullrich pidió este miércoles a José Luis Espert que aclare la situación sobre la denuncia judicial de Juan Grabois contra el diputado nacional y candidato de “La Libertad Avanza” (LLA) por recibir fondos de un acusado de narcotráfico volvió a poner en foco una causa judicial de 2021.
"Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco", afirmó en diálogo con radio La Red. Y agregó: " Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Hay que aclararla ya".
El pedido de la también candidata (a senadora) del oficialismo llega en medio de una tensa semana para Espert, luego de que el dirigente social, Juan Grabois, presentara una denuncia judicial por la relación entre el economista y Machado.
"Hace falta una explicación, es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presento, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla", dijo Bullrich.
Al tiempo que concluyó: "Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco".
La defensa de José Luis Espert
Por su parte, el candidato a Diputado por la provincia de Buenos Aires negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que las mismas se tratan de "una campaña sucia".
“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, se defendió Espert.
En los últimos días, se conoció que Espert efectivamente viajó en el avión privado de Machado e incluso le agradeció públicamente en sus momento el traslado a la presentación de uno de sus libros en Viedma. En paralelo, se esperan más detalles de la presunta transferencia que recibió el economista - por u$s200.000 - atribuida por fiscales de Texas a Machado y su socia, la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin.
En medio del escándalo, Espert comparó su situación a la que afrontaron otros candidatos opositores al kirchnerismo, previo a los comicios. "Le pasó a Enrique Olivera en 2005, a De Narváez en 2009 y a Patricia Bullrich en 2017 con el caso Maldonado. Siempre antes de una elección aparece lo mismo”, enfatizó.
“Es una campaña sucia más. No voy a hacer perder el tiempo a los bonaerenses en discutir cosas que dicen personas impresentables”, concluyó.
